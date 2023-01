Las corales viguesas vivieron ayer su día grande con la celebración de la duodécima edición del Día de la Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (Acopovi), un evento especial en el que además de dar visibilidad y poner en valor la trayectoria de las distintas agrupaciones, también se pretende reconocer la entrega al mundo coral y el apoyo por parte de las instituciones públicas.

El acto tuvo lugar en el Teatro Afundación y su desarrollo estuvo marcado por las actuaciones del Coro Rociero, Coral Lembranzas Galegas, Coral Amadeus, Coral María Auxiliadora, que este año celebra su 50 aniversario, y Coro de Voces Graves de Vigo. Fue el Coro Rociero, dirigido por José Ángel Rey Piñeiro, el encargado de inaugurar la jornada con la interpretación de tres canciones, para, a continuación, dar paso a la formación dirigida por Rosana Cayetano Barrera, Coral Polifónica Lembranzas Galegas, agrupación que también amenizó el evento con otros tres temas, seguida de la Coral Polifónica Amadeus, bajo la batuta de Juanjo Cura.

Tras dichas actuaciones, tuvo lugar el momento más emotivo de la jornada, puesto que la asociación organizadora procedió a hacer entrega de los Premios Acopovi 2023. El primero, que rendía homenaje a toda una vida dedicada al mundo de la coral, recayó en la profesora Norma Urive-Echeverría Córdova quien recogió el premio muy conmovida. La dirección de la entidad destacó que, “durante máis de 20 anos dende que chegou a Vigo, esta persoa reuniu a persoas de todas as idades para ofrecernos un ensino a través do canto; cun repertorio sempre novo, seguramente moi próximo á súa Cuba natal, pero esixente, facendo brillar con novos métodos musicais, pero observando ciencia e criterio en cada unha das súas propostas. O ensino do canto foi a súa vida. Directora tenaz e comprometida, con frescura, vigor e elegancia en todas as súas interpretacións; con moito amor, xenerosidade, tamén co humor característico das persoas cubanas e con disciplina fíxonos moi felices, tanto a coralistas como oíntes. En definitiva, toda unha vida de ensino coral dunha verdadeira mestra”.

Norma Urive-Echeverría Córdova, amiga de Chucho Valdés, se graduó en Dirección Coral, lenguaje musical y piano en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y en el año 1999 llegó a Galicia. En el año 2000 fue nombrada profesora de la Escuela de Música Amadeus y, tan solo dos años después, formó la Coral Amadeus, poniendo en marcha en el año 2017, con el apoyo de Acopovi, la sección infanto-juvenil Mozartiños.

Inmediatamente después, la Asociación de Corais Polifónicas de Vigo dio paso a la entrega del Premio Acopovi 2023 al apoyo a las corales de la ciudad que, en esta ocasión, fue entregado al propio Concello. El alcalde del municipio, Abel Caballero, asistió al acto para recoger el galardón y desde la entidad pusieron en valor su visión y el impulso que ha logrado dar a las formaciones corales. Así, la dirección del colectivo aseguró que “a semente de Acopovi é do ano 2006, cando as corais acudimos ao despacho de Abel Caballero no Porto de Vigo, e no que floreceu o Festival de Habaneras, tan importante para o desenvolvemento das nosas corais. A través dun convenio que é o mellor que podiamos ter, de 22 corais iniciais, medramos ata as 40 corais que somos hoxe en día. Con moita probabilidade, sen aquela semente inicial as corais non chegariamos a onde hoxe estamos. Sen ese apoio do Concello de Vigo, que supón para nós estabilidade, actividade, futuro, en definitiva, existencia, as corais de Acopovi non seriamos o que somos hoxe en día”, concluyeron.