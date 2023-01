El portavoz del PP en el Concello, Alfonso Marnotes, reclamó al Concello que refuerce la atención a los ciudadanos ante el “colapso” por la “falta de personal”, sufrido por los padres que piden las ayudas municipales para pagar los libros escolares. “Ya no se da cita previa y la gente acude sin cita al Concello. Hay una avalancha de solicitudes. Se ha habilitado el registro por la tarde, pero no es suficiente. Hay que simplificar la gestión de las ayudas”, solicitó antes de lamentar que no se hayan convocado antes.