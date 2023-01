Otra “cosecha excelente” de la Universidad de Vigo que contribuirá a que Galicia “gane su futuro”

La Universidad de Vigo presumió ayer de una nueva “cosecha excelente” formada en sus aulas y laboratorios que contribuirá a que Galicia “gane su futuro”. Un total de 157 estudiantes, más de la mitad de ellos mujeres, recogieron los premios extraordinarios de grado y doctorado, los de excelencia académica y los Egeria a la perspectiva de género durante la tradicional celebración de Santo Tomás. El acto recobró gran parte del brillo de las ediciones anteriores a la pandemia. La de 2021 se tuvo que suspender y el año pasado la asistencia tuvo que ser muy reducida, pero ayer los premiados y sus familiares ya pudieron lucir sin restricciones sus amplias sonrisas de orgullo.

El rector aplaudió al “talento y esfuerzo” reunido en el salón de actos de la Facultad de Económicas –”Sois el futuro”, destacó– y animó a los galardonados a ejercer el rol de embajadores” de la UVigo, así como a mantener los vínculos, a través de la comunidad Alumni, con la institución en la que se han formado.

Reigosa se complació de liderar una universidad “de primer nivel” que compite internacionalmente entre las 600 mejores del mundo y que tiene un carácter “muy especial” por la cercanía entre profesores y alumnos, la intensa conexión con las empresas y “la cultura específica del esfuerzo y el trabajo” impresas en su ADN.

Con esta base, la institución se enfrenta al reto demográfico que recortará la entrada de alumnos gallegos en los próximos años y a las dificultades para retener y recuperar el talento. “Si no hay puestos de trabajo adecuados, muchos estudiantes se marcharán y ese fruto, esa cosecha, la recogerán otras comunidades autónomas y países. Salir es bueno, pero quiero que volváis”, subrayó.

Manuel Reigosa recordó que la institución cuenta con un plan estratégico marcar su hoja de ruta y que aspira a ser “punta de lanza de la cultura y la lengua gallega en todo el Estado y todo el mundo”. “Somos una universidad capaz de poner satélites en órbita, pero que también está muy pegada a su territorio”, enfatizó.

También resaltó en su intervención dos medidas pioneras de su equipo de gobierno, el reconocimiento de la producción científica pasada a las investigadoras que fueron madres y la reducción de docencia tras el parto. Y advirtió que la igualdad real todavía está lejos incluso en una institución pública y de calidad como la Universidad de Vigo. Durante su intervención, Reigosa se refirió además al éxito de los investigadores en la captación de fondos y destacó la apuesta por situarse “en la vanguardia” tecnológica con ejemplos como la creación de su propia versión en el metaverso.

El rector puso en valor las altas tasas de ocupación en los tres campus y el estreno en el curso 23/24 del grado dual en Ingeniería de la Automoción, el primero de esta modalidad en Galicia. Y en referencia a la sostenibilidad, otro de los ejes estratégicos de su gestión, aprovechó para agradecer el “seguimiento” entre la comunidad universitaria del plan de medidas urgentes de ahorro.

Reigosa entregó los premios junto con el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, y las vicerrectoras Natalia Caparrini (Estudiantes y Empleabilidad), Belén Rubio (Investigación), Susana Reboreda (Extensión Cultural), Elena Rivo (Campus de Ourense) y Eva Lantarón (Campus de Pontevedra).

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, la concejala de Urbanismo, María José Caride, y varios miembros del Consello Social también estuvieron presentes en un acto que contó con la actuación del trío de cuerda de la Orquesta Clásica de Vigo, al que acompañó la soprano Mila Ut en la interpretación del “Gaudeamus Igitur”.

Mi vocación es ayudar a los demás. Fui profesora y volví a la Universidad para reciclarme Begoña Carbajal - Premio extraordinario fin de grado y de excelencia en máster

Algunos de los estudiantes repitieron presencia en el escenario al ser merecedores de dos galardones. Fue el caso de Begoña Carbajal, premio extraordinario fin de grado y de excelencia académica en máster, y con cuatro títulos universitarios en su currículo. Inició su trayectoria académica y profesional en el mundo e la educación y después cursó la carrera de Relaciones Laborales y Recurso Humanos y el máster en Prevención de Riesgos Laborales.

“Mi vocación es ayudar a los demás y esto es algo que se puede hacer como profesora y también garantizando los derechos laborales. Cuando empiezas una carrera siendo más joven a veces no tienes claro tu futuro o luego te das cuenta de que lo que has escogido no te motiva o no es lo tuyo y decides volver a reciclarte. Eso fue lo que hice yo y estoy muy, muy contenta”, celebraba ayer Begoña, que actualmente trabaja en un despacho de abogados y se plantea continuar su formación con un doctorado.

Es una motivación para seguir en la investigación porque nunca sabes si habrá oportunidades Isabel Expósito - Premio extraordinario de doctorado

Otros galardonados como Isabel Expósito se trasladaron al campus desde Portugal. Esta ingeniera de telecomunicaciones realiza una estancia postdoctoral en el Instituto Politécnico de Leiría tras conseguir una ayuda María Zambrano del Ministerio de Universidades. “La beca y el premio son una motivación para seguir en la investigación porque es una carrera en la que nunca sabes qué puede pasar y si vas a seguir teniendo oportunidades. Y me causa mucha satisfacción que se reconozca el trabajo realizado”, comentaba.

En un año volverá al grupo de Sistemas Radio, del centro atlanTTic, en el que hizo una tesis sobre la incertidumbre en medidas radioeléctricas, combinando el análisis teórico con las simulaciones y medidas. “La ayuda del ministerio me permite continuar con esta línea de investigación y también entrar en contacto con otros grupos en el extranjero. Confío en que esto será muy enriquecedor tanto a la hora de establecer nuevos contactos como de conocer otras formas de trabajo”, señalaba.