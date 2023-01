Gónzalez de Haz: “Vigo ha cambiado muchísimo, pero los vigueses siguen siendo gente magnífica”

El segundo de la saga familiar en las ondas y segundo en recibir el “Cidade de Vigo” desde su creación tras el recogido por FARO en el mes de julio, pero en el grupo Radio Vigo sigue siendo, 55 años después de su llegada, la cabeza visible. Eugenio González de Haz y Vizcaíno (Madrid, 1941) recibirá en las próximas semanas la mayor distinción que puede otorgar el gobierno municipal por su “compromiso permanente en defensa de la ciudad de Vigo”.

–Esta semana el pleno del Concello aprobaba esta distinción sin votos en contra. ¿Cómo la recibe?

–Es de las pocas veces que se está por unanimidad (ríe). Ha sido una gran satisfacción el que la ciudad por la que tanto he luchado a través de las ondas de Radio Vigo tenga este reconocimiento hacia mí, hacia tantos años. Porque prácticamente desde que nací estoy ahí metido. En mi casa solo se hablaba de radio así que darle las gracias al alcalde y la corporación.

–No es su primer reconocimiento municipal, aunque sí que está por encima de la Medalla de Oro que recibió a través de Radio Vigo.

–Mi padre recibió el “Vigués Distinguido” en 1990. Y la del año 1994, marcó un hito muy importante en mi labor en la radio, fue un reconocimiento y además también teníamos la medalla de plata. Debe ser de las pocas entidades que tiene medalla de oro y de plata, y ahora esta que está por encima.

–En una situación similar a la de FARO con Prensa Ibérica, mantienen la marca propia y reconocida dentro de un grupo nacional. ¿Qué significa para ustedes?

–Nosotros pertenecemos como emisora asociada a la Cadena Ser desde 1957. Antes estábamos solos y no teníamos competencia, entonces mi padre creyó conveniente acceder a la petición de que nos asociáramos. Y si no hubiera sido por ellos no habríamos subsistido, hay que tener una emisora central.

–¿Y hoy en día?

–¿Cuál es el problema? Que tenemos pocas horas de emisión local, no tenemos muchas horas pero tenemos bastantes y a través de ellas luchamos por Vigo.

–Han conseguido mantener esa cercanía de proximidad local pese a ello, principalmente gracias a la audiencia.

–Sí, indudablemente. Radio Vigo tiene una audiencia muy importante pero en todos los programas procuramos que el oyente participe, llame por teléfono, exprese sus preocupaciones y lo que necesita. En Hoy por Hoy tenemos el contestador automático para sus peticiones, en el programa de TeleVigo llama la gente para trasladarlas al alcalde.

–Durante todas estas décadas, ¿ha cambiado más Vigo o los vigueses?

–Vigo ha cambiado muchísimo. Los habitantes que tenía en los años 60 los hemos triplicado. Pero muchísimo y ahora mucho más con el Vigo Vertical, tenemos una cantidad de obras que estamos haciendo. Pero los vigueses siguen siendo igual de buenos que antes. Vigo tiene una importancia muy grande y sus habitantes siguen siendo una gente magnífica.

–¿Y la radio?

–La radio ha variado muchísimo desde 1968, ha sido un cambio brutal. Hemos aprovechado las nuevas tecnologías, con Internet. Cuando entramos la Ser daba las radionovelas con cintas magnetofónicas y ahora estamos conectados por satélite. Un hecho muy importante también fue la aparición de la Frecuencia Modulada. Inicialmente podía ser un desastre pero se fue imponiendo y es vital. Y el nacimiento de nuevas emisoras como Los 40 Principales.

–Hablaba también de Televigo como estandarte del grupo. ¿Cuál es su estado?

–La tenemos ahí manteniendola, incialmente era Localia pero hemos pasado a Televigo porque pensábamos que era muy importante llevar el nombre de la ciudad. Estamos ahí, también procurando hacer la mayor programación local, y es un medio que nos da mucho prestigio y es interesante tenerlo. Son dos marcas muy potentes.

–¿Consume algún tipo de “podcast” o nuevos formatos?

–Particularmente no, tengo 81 años y creo que la tecnología en ese aspecto me ha sobrepasado. Ahora, según oigo, es el futuro. El que tú no puedas oír en un momento determinado pero sí al día siguiente es muy interesante.

–¿Le queda algún reto al frente del grupo como presidente?

–Yo llevo jubilado desde el 2006. Creo que una cosa que he hecho muy bien, que al ser una empresa familiar mis hijos ahora son los que están encargados de la dirección y es a ellos a quien le corresponden nuevos logros y la verdad lo están haciendo muy bien. Creo que lo he dejado en muy buenas manos.

–¿Continuará la saga familiar?

–Espero que sí. Tengo a los cinco hijos trabajando conmigo. Eugenio director general, Íñigo como director financiero, Beatriz en Recursos Humanos, Jaime en informativos y Mariola en Madrid de delegada. Poco más se puede pedir. Me jubilé en 2006 pero sigo viniendo aquí por las mañanas cuando no juego al golf, “hago que hago”, leo el periódico y si me consultan procuro dar consejos y asesorar.