Las batidas para buscar a Albano Manso, el vecino de Gondomar desaparecido el pasado jueves, continúan este fin de semana. Las fuerzas de seguridad han recibido decenas de llamadas interesadas en colaborar en la búsqueda pero nunca sobran voluntarios. Por ello, los responsables del operativo han hecho un nuevo llamamiento y todas aquellas personas que quieran participar en la búsqueda del gondomareño han sido citadas este sábado y domingo en la Casa Veciñal de Couso. Las batidas, que serán coordinadas por la Guardia Civil, tendrán lugar de 10.00 a 13.00 horas y de 14.00 hasta que la luz del día lo permita.

Albano mide 1,70 metros de altura y su complexión es normal. Lleva la cabeza afeitada, barba y gafas. Cuando salió de casa vestía un pantalón gris ceniza, una cazadora verde y una gorra.

Los allegados ruegan a cualquier persona que pueda aportar algún dato se ponga en contacto con la Guardia Civil de Gondomar o con los servicios de emergencias a través de los números 642 650 775 ó 649 952 957, además de en el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

La familia de Albano no cree que se haya marchado voluntariamente. “Dejó la comida hecha y se fue sin comer y sin móvil”, señalaban Digna Núñez y David Manso, los padres de Albano, visiblemente afectados al ponerse en lo peor. “¿Que vamos a pensar? En cosas malas”, lamentaban.

Según sus comprobaciones, no hay movimientos en las cuentas bancarias desde que se marchó de casa el jueves pasado. Se fue en torno a las once de la mañana del domicilio y, según los datos que maneja la investigación, fue visto esa misma noche en A Ramallosa. Las alarmas saltaron cuando no acudió al trabajo el fin de semana en un establecimiento de hostelería gondomareño.

“Esperamos que esté con algún amigo porque lo único que sabemos es que se fue de fiesta con un amigo el día anterior, pero no sabemos más”, indicaba el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Val Miñor, Sergio Rocha, antes de adentrarse en el monte.

Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que Albano fue visto también la noche del viernes en el casco histórico de Baiona, acompañado de otra persona. Por ello se amplió ayer la búsqueda durante la tarde al litoral baionés, por Baredo hasta Cabo Silleiro. Hasta allí se desplazó un equipo de Protección Civil por la tarde, mientras continuaban los rastreos por el entorno del domicilio familiar, ya con menos participación ciudadana.