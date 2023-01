Vítor Vaqueiro y su minucioso libro sobre la fotografía en Vigo

Nunca conocí a fondo a Vítor Vaqueiro pero sí de largo en el tiempo, y nunca dudé de la profundidad de su conocimiento entre otras razones por la humildad con que lo disimula. Hoy a las 19 en el Centro Cultural de Valladares y el lunes, 30, a las 20 h. en la librería Cartabón lo podréis comprobar porque en ambas va a presentar su último libro, Facedores de imaxes, y no tendréis remedio si pasáis sus páginas que aceptar que no se anda con chiquitas a la hora de investigar, contrastar, buscar el contexto... Yo leí hace un mes este libro, que versa sobre la fotografía y sociedad en Vigo entre 1870 y 1915, y quedé admirado no solo por cómo nos permite acceder al nacimiento de nuestra fotografía sino por el minucioso trabajo histórico con que le da contexto. Sabréis sobre todo de Philippo Prosperi y Cándida Otero, la pareja que asentó los cimientos de nuestro pasado en imágenes, y algo de los Pacheco que vinieron después pero también de algunos de sus contemporáneos como Buch, Novoa, Bocconi, Ocaña, José Gil... Nadie más que él, desde que se encargó de la recuperación del Archivo Pacheco sobre el que hizo su tesis doctoral, sabe de nuestra fotografía. A nadie tiene que envidiar lo riguroso, meticuloso, esmerado de su trabajo. Este libro de Galaxia es una joya con un colosal estudio detrás.

Xurxo Torres, vigués y alumno ilustre de la Universidad No solo reconocieron a Isabel Ayuso como alumna ilustre en ese intenso día que se vivió anteayer en la Universidad de Madrid, en que alumnos vociferantes mostraron saber muy poco del Diccionario español con sus infantiles vituperios. También reconocieron por ilustre a un vigués, Xurxo Torres, que, si bien no estuvo personalmente en esa Facultad de Comunicación más de dos años, se lo ganó después a pulso con su trabajo de alto standing y su creación de empleo en el ámbito comunicacional. Leed la evolución de su firma, Torres y Carrera, y lo veréis. Xurxo pronunció un discurso breve y admirable en favor de la convivencia, casi magistral a pesar de que hubo de cambiar el que traía preparado e improvisar otro en medio del indecoroso ruido y vociferio estudiantil. Y un curso de meditación Yo propondría a esos universitarios aparentemente airados que se anotaran, como podéis hacerlo vosotros, al curso sobre “La ciencia de la meditación” del Centro Universo Yoga (c/Caleira 5. tfno 667994819), impartido por Victoria Ambrós y Madhana Mohan. Será mañana, viernes, de 19 a 21 horas; se tocarán aspectos de las tradiciones de Meditación y, se acentuará que disponemos de extraordinarios recursos en nuestro interior que colaboran al entendimiento y control de nuestra mente y, al mismo tiempo generan un estado óptimo de salud integral. Por ahí anda la meditación y el mindfulness.