Uno de los grandes conciertos previstos por el Concello en Balaídos este verano podría ser Guns N' Roses. Pero curiosamente no ha sido el alcalde, Abel Caballero, el que ha anunciado esta posibilidad, sino la delegada de la Xunta y candidata del PP a la alcaldía de Vigo, Marta Fernández-Tapias.

La responsable autonómica aseguró hoy en una entrevista en Radio Vigo que el alcalde quiere que sea el afamado grupo estadounidense el que actúe en el estadio del Celta. Lo hizo tras hablar del concierto de Muse organizado por la Xunta el año pasado y que supuso resucitar Balaídos como escenario de conciertos.

“Fue el pistoletazo de salida a algo que ahora quiere retomar el alcalde, que se oponía al concierto de Muse. Me alegro muchísimo. Le hemos abierto los ojos. Parece que quiere retomar los conciertos en Balaídos. Creo que quiere traer este verano a Guns N’ Roses. Nos alegramos mucho de que siga nuestra estela y después de 16 años gobernando se dé cuenta de que la gente quiere estos conciertos”, aseguro en la citada entrevista radiofónica.

Reacción de Caballero

Posteriormente, preguntado por ello en rueda de prensa, el alcalde ni confirmó, ni desmintió a la delegada autonómica. Pero sí criticó duramente su declaración. “Como comprendes, el portavoz del Ayuntamiento de Vigo no es la candidata del Partido Popular”, afirmó en primer lugar.

"Puede ser cierto o no; ya se verá", ha asegurado Caballero

“Los tiempos en esta ciudad, en lo que tiene que ver con el Ayuntamiento, los marco yo. ¿Qué es lo que está pasando en Vigo? Que la candidata del PP anuncia cuestiones que no son de su competencia. Y que a lo mejor no son ciertas. Pueden ser ciertas o no. Ya se verá”, zanjó Caballero.