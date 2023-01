Roberto Devesa toma el mando de Primaria con el reto de aliviar la sobrecarga asistencial

Una persona “con gran capacidad de diálogo”, que pueda dar continuidad “a la estrategia que se viene desarrollando en el área sanitaria de Vigo en los últimos años” y, a su vez, que sea quien de “fomentar la participación de los profesionales en la mejora continua de la calidad de la asistencia”. Estas son las características que el gerente del área sanitaria de Vigo, Francisco Javier Puente, ha destacado para describir el perfil del nuevo mando de la dirección de Atención Primaria en Vigo que, en tan solo unas semanas, asumirá las competencias que correspondían a la doctora Reyes Díaz Lambarri. Así, el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y, hasta la fecha, subdirector de Atención Primaria, Roberto Devesa, pasará a tomar las riendas de la dirección de los centros de salud del área en el marco de una reestructuración organizativa de la Gerencia que el Sergas ha calificado de “tranquila y consensuada”.

Sin tan siquiera haberse cumplido un mes desde que arrancó el año, la sanidad viguesa da comienzo el 2023 inmersa en una reordenación interna “con reasignación de funciones” y que afecta de lleno a uno de los puntos calientes de la sobrecarga asistencial y déficit de personal en el ámbito sanitario. Será precisamente este el reto que deberá asumir a partir de ahora Roberto Devesa, quien está previsto que tome posesión de su nuevo cargo en unos 20 días, aproximadamente, tras la salida de la doctora Reyes Díaz del puesto “por decisión personal”.

Pese a la inminente marcha de la antigua responsable de Primaria, todo apunta a que continuará vinculada a la dirección asistencial, puesto que la remodelación de la cúpula de la Gerencia del área viguesa también contempla cambios en el área de Soporte, mando que previsiblemente pasaría a ocupar la doctora Díaz. Cabe recordar que Reyes Díaz se incorporó a la Gerencia en el año 2018 como subdirectora de Procesos sin Ingreso y Urgencias, para, dos años después, a finales de 2020, asumir la de Atención Primaria, teniendo que lidiar con la sobrecarga asistencial que arrastraban los centros de salud y que se vio agravada con la irrupción de la pandemia del COVID.

Con respecto al doctor Devesa, inició su trayectoria profesional en las Urgencias Sanitarias de Galicia-061, donde además de la actividad asistencial también ocupó diversos cargos como médico coordinador y jefe de sala. Posteriormente, desarrolló su carrera como médico de familia en el centro de salud de Redondela, centro del que posteriormente ocuparía su jefatura, hasta que, finalmente, en el año 2021, se incorporó a la dirección del área de Primaria de Vigo como subdirector.

Expectativas en Primaria

Profesionales de la red de Atención Primaria en el área aseguraban en la jornada de ayer que no habían recibido ningún comunicado oficial respecto a los cambios en la cúpula de la Gerencia, y la valoración que realizaban al respecto es que la situación actual es “complicadísima”. La coordinadora del Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, Elisa Ausín, indicó que “Primaria ya estaba en crisis cuando Reyes llegó a la dirección y es cierto que le tocó una época muy complicada, con la dimisión de los jefes de servicio y luego con la pandemia, que dificultó todavía más la situación. Esto estaba hecho un desastre cuando ella llegó y continúa siendo un desastre, pero lo que es cierto es que las circunstancias fueron muy complicadas”.

“Atención Primaria tiene que ponerse en el foco y centro y hay que prestar una atención especial a los recursos humanos"

En cuanto a la reordenación interna de la dirección, Ausín destacó que “lo necesario y lo fundamental es poner a Atención Primaria en el foco, que no se ha hecho nunca. Nosotros en el área notamos un deterioro muy importante cuando se decidió apostar por la gerencia de gestión integrada y pasamos a ser un apéndice del hospital, cuando realmente, ni en organización, ni en el tipo de trabajo que desarrollamos, tiene sentido que se nos considere una asistencia, porque no tenemos nada que ver y yo creo que ahí fue cuando empezamos a ir a peor”. Asimismo, respecto a la nueva etapa que se abre ahora para Roberto Devesa, la coordinadora del PAC de Vigo apuntó que “lo que podríamos esperar, a partir de ahora, es que se ponga a Primaria en el centro y, en segundo lugar, prestar una atención especial a los recursos humanos, que realmente es el principal problema que tenemos, porque no hay no gente, ni manera de atraerla, ni manera de conservar a la que tenemos, y sin recursos humanos esto no funciona, simplemente se parchea y salimos adelante como podemos”.

En el análisis que efectuó la doctora Ausín, también hizo referencia a que la merma de la calidad asistencial en los centros de salud pasa principalmente por la sobrecarga, agravada por la pandemia, una plantilla envejecida y la no cobertura de bajas. En este sentido, la responsable del PAC vigués aseguró que “muchos médicos se jubilan y no se cubren esos puestos, por lo que los cupos no están atendidos de forma adecuada y se van acumulando problemas de salud que derivan en urgencias saturadas, ingresos que se podrían haber evitado, etc. Con una base fuerte en Primaria, nos ahorraríamos este tipo de situaciones, pero es que la realidad actual es que hay compañeros con consultas diarias de hasta 60 pacientes. Y en esta tesitura, ¿cómo vas a atraer gente joven a Primaria? Es una pena que la dirección no apueste por este modelo”.

Cuando se da un cambio tan frecuente en este puesto de trabajo, quiere decir que la gestión es muy compleja

Otros profesionales vinculados a este servicio del área viguesa no pueden evitar hacer referencia a que “cuando se da un cambio tan frecuente en este puesto de trabajo, quiere decir que la gestión es muy compleja. No tienen los recursos adecuados para dar cobertura a las necesidades existentes en la red de Primaria y están en constante tensión, pero que no haya mucha gente que quiera asumir un puesto de estas características y que siempre tenga que ser el segundo de a bordo quien tenga que asumirlo, es bastante representativo. Ni el puesto es apetecible para nadie, ni tampoco por parte de la Administración se le da relevancia a Primaria para que profesionales con prestigio y trayectoria en gestión sanitaria cojan ese puesto”.

La reacción de los sindicatos ante el cambio organizativo tampoco se ha hecho esperar y criticaron que la Gerencia no lo hubiera comunicado en una reunión que mantuvieron recientemente. En este sentido, CIG-Saúde denunció que Atención Primaria “ non precisa un cambio de caras, senón de políticas”.