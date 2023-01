Con la Ciudad de la Justicia se inauguraron muchas carencias que anhelaban los viejos edificios judiciales, entre ellas, una macrosala de vistas. Esta estancia, la más grande los tribunales gallegos, acogió ayer la celebración de su primer juicio. En el banquillo se sentaron tres acusados de sendos delitos de fraude fiscal por la presunta emisión de facturas falsas. El Juzgado de lo Penal 2 de Vigo celebró esta vista, en la que estaban presenten el Ministerio Fiscal, la letrada de la Agencia Tributaria y cuatro abogados defensores.

Pese a que no se trata de un juicio con tantísimas partes, la estrechez de las salas de vistas ordinarias obligó a trasladarse a este gran espacio, no exento de otros problemas, en este caso, de sonido. El eco dificultaba de manera importante el seguimiento de las declaraciones, hasta el punto de que la propia magistrada lo aseveró en sala. “El sonido es malísimo”, afirmó. El fiscal especializado en delitos económicos también tuvo que repetir al acusado en varias ocasiones las preguntas por las dificultades de entendimiento entre las partes.

Esta sala, si bien no está asignada a ningún juzgado en particular, no permanecerá vacía por mucho tiempo. Y es que hoy acoge otra vista, en este caso, del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo por un delito de atentado. Otra gran vista se celebrará los días 6 y 8 de febrero con más de 25 acusados, y el primer Tribunal de Jurado será el día 20 de noviembre por el crimen de Chapela.

El juez decano, Germán Serrano, declaró minutos antes del comienzo de la vista. “Ya está completamente digitalizada y habitualmente se utilizará para los juicios con jurado y para cualquier juzgado que tenga alguna vistas con muchas partes o sesiones”, aseveró Serrano, quien precisó también que las actuales salas de vistas podrían aumentar su tamaño. “Se ha detectado un problema que ya se ha puesto en conocimiento. Tuve una reunión la semana pasada con la Xunta, sobre todo por las salas de lo Penal, por la idiosincrasia de sus juicios son pequeñas y en algunos casos, ya se ha comunicado que las intenten agrandar o buscar otras soluciones”, precisó el decano .

A mayores y , como buena parte de los juzgados ya se encuentran en las nuevas dependencias, varios funcionarios del Registro y Reparto se trasladarán hoy para la Ciudad de la Justicia.