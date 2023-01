Tiene 24 años, es vigués "de padres vigueses", y estudia la carrera de Física en la Universidad a Distancia (UNED). Pero su gran vocación "y de lo que pretendo vivir, es de la música", confiesa Nick Pacheco Jr., cantante y guitarrista que empezó con siete años a estudiar en el conservatorio "aunque no lo terminé y seguí formándome por mi cuenta".

De momento es casi un completo desconocido, menos para los algo más de mil seguidores que tiene en Instagram y los cerca de 400 en su perfil de Youtube, plataformas en las que comparte sus propias composiciones y algunas versiones de otros músicos y bandas. Hasta se atreve a crear videoclips de algunos temas como el que realizó con la canción "Watermelon Sugar", de Harry Stiles, con el que multiplicó su media de visualizaciones y subió en número de suscriptores en pocas horas.

"Esa 'cover' fue mi primer éxito, relativamente hablando, ya que de las 50 personas suscritas a mi canal pasé, en solo diez horas, a 250", recuerda Nick que compartió este vídeo en pandemia. Aún no ha dado conciertos, "solo un par de actuaciones puntuales en el museo Marco", y tampoco cuenta con un respaldo que le dé impulso a su incipiente carrera, pero se le han presentado algunas oportunidades que, en su momento, no pudo aprovechar. "Me seleccionaron hasta en dos ocasiones para las audiciones que forman parte de la emisión de Factor X, y de Got Talent, pero en sus ediciones inglesas", recuerda este vigués que finalmente no pudo viajar a grabar los programas "por temas de estudio y personales".

En España, fueron los 'cazatalentos' del programa 'La Voz', los que se pusieron en contacto con él para invitarle, hasta en dos ocasiones, a los 'castings' que la productora de este programa de Antena 3 realiza en A Coruña. "Fue hace dos años, y a pesar de que les gustó mi actuación, finalmente no me llamaron" según Nick, "porque creo que no doy el perfil que pretenden".

Así que, aunque por diferentes motivos, dio en hueso en Inglaterra, y también en España. Pero hace unos días consiguió abrir las puertas de Japón, con una actuación musical inesperada en un canal de televisión del país nipón. "Fue todo de casualidad. Yo estudio japonés en la Escuela Oficial de Idiomas, y un día, mi profesora me comentó que en un restaurante de Madrid había un ramen muy bueno, que si me coincidía ir que fuese a probarlo".

La propuesta tenía una intención oculta y es que ella sabía que allí iba a haber un equipo de la televisión japonesa buscando candidatos para cantar temas en su idioma. Nick pasó unos días de sus vacaciones de Navidad en la capital de España donde vive parte de su familia, así que aprovechó la visita para acudir al establecimiento que le habían recomendado. "Cuando llegué allí, y pedí el ramen, me dijeron que me saldría gratis si era capaz de cantar una canción en japonés para una televisión de ese país que había desplazado hasta allí un equipo, y no lo dudé", recuerda.

Este músico vigués conocía un tema en este idioma gracias a una amiga japonesa, y se lanzó a cantarlo. En cuanto anunció que se trataba de "Rainy Blue", un hit del famoso intérprete Tokunaga Hideaki, los conductores del programa se sorprendieron gratamente, y más cuando comenzó a entonar la letra. "Les gustó tanto, que los productores me dijeron que me tendrían en cuenta para un posible concurso de 'talents' musicales que pudieran realizar en su cadena". Así que además del ramen, Nick se llevó de esta curiosa experiencia el reconocimiento del público japonés y quién sabe si una potencial oportunidad para triunfar por todo lo alto en el país del sol naciente.

De momento hinca los codos con sus asignaturas de Física, y con las de Educación Infantil, una segunda carrera que también estudia, "pero este año voy a intentar darle un impulso al tema musical con un par de composiciones en las que estoy trabajando y algún videoclip".

El sueño de Nick es tener la música como su trabajo "para ganar dinero y ayudar a mi familia y a mi entorno", y la astrofísica como afición, como ocurre con uno de sus músicos favoritos. "Quiero seguir los pasos de Bryan May -miembro de la banda Queen-, que es astrofísico pero ha triunfado con su carrera musical, y ese es mi objetivo", apunta.

Los estilos con los que más se identifica son el pop, el rock, el blues y el funky y sus referentes en el escenario son Prince, Michael Jackson, Elvis Presley y Axel Rose -líder de Guns and Roses-. De hecho, Nick sólo canta en inglés, "porque con el español no me siento cómodo", aunque no descarta componer un cuentacuento musical en gallego que