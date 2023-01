Cañaveral, ese inmenso espacio hostelero cuya terraza mira a la Puerta del Sol, puede sentirse satisfecho de tener una agitadora en su interior volcada en insuflarle dinamismo, vida cultural y de ocio, una utilidad mayor que su oferta gastronómica. Hablo de Raquel Gamallo, que acaba de llegar de Madrid de una reunión con Pepa Bueno, la presidenta de la Asociación de Creadores de Moda de España. Ella es quien, como Relaciones Públicas, gestiona en Cañaveral los conciertos de los viernes, las actividades infantiles de los sábados, los torneos de ajedrez una vez al mes, los desfiles de moda ocasionales involucrando al pequeño comercio vigués... Conozco hace poco a Raquel (pena que no haya sido antes) pero he seguido su evolución sin ella saberlo hace mucho, lo suficiente como para decir que es una luchadora que dignifica con sus trabajos la vida diaria de esta ciudad, lo que luego será intrahistoria: fue modelo de muy joven y hace 10 años volvió al mundo de la moda como blogger y delegada de certámenes de belleza en Galicia, donde conoció a diseñadores y tiendas de moda. Ahora prepara modelos, organiza y presenta aquí y allá por Galicia desfiles y otros eventos y trabaja con la plataforma Spanish Arab Fashion. Una gladiadora de una sabia mezcla entre estoicismo y hedonismo.

Y a Sara Valcárcel, punta de lanza de la Galaxia Agitprop

Gladiadora, si le damos libertad al lenguaje, es un término que también podría adjudicársele a Sara Valcárcel, responsable de Comunicación y coordinadora de Nuevos Proyectos en Galaxia. Desde que llegó Fran Castro a su dirección la producción de esta editorial ha multiplicado sus parámetros anteriores hasta llegar a ser casi febril, aunque seguro que no pensada en vano: entre 100 y 120 libros al año. Sara es la punta de lanza que nos lo debe comunicar, la armadanzas cultural que desde hace 3 años debe estar en las presentaciones continuas que su cuerpo mortal se lo permita, ya que no cuenta con el don de la ubicuidad que disfruta el flamante alcalde Caballero ni el de su valerosa y esforzada oponente femenina, Marta Fernández-Tapias. A Sara Valcárcel, ilustradora de origen, lectora de siempre, le recomendé para este año que empieza, en que tienen como homenajeado de las Letras Galegas a un fundado de su editorial, Fernández del Riego, que vaya a las clases de yoga de Madhana Mohan para que pueda hacer frente con quietud a lo que le viene a mayores. A ver si no, ya no solo por los actos de homenaje y ringorango alrededor del autor sino por los 13 libros nuevos que Galaxia va a publicar este año sobre su vida, dos de ellos inéditos, uno de Malores Villanueva a partir de 150 horas de grabación con el escritor. ¡Tómalo con calma, Sara, meu ben!