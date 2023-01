“Si alguien cree que el alcalde de Vigo dejará de reivindicar lo que la Xunta le debe a Vigo, se equivoca completamente. La corrección es compatible con poner la realidad delante de todo el mundo”. Así de contundente se mostró el alcalde, Abel Caballero, en respuesta a las críticas lanzadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acusó al regidor de “hablar mal de otras administraciones” en un almuerzo con empresarios en la ciudad poco después de intervenir Caballero.

El alcalde dejó claro que “nadie” lo ha callado nunca y “nadie” lo va a callar. “La educación son las buenas formas, pero tiene que aparecer la realidad en los actos. Exactamente igual que delante de la directora general de Pesca de Europa hablé que estábamos en desacuerdo con el reglamento de fondo, delante del presidente de la Xunta le digo que estamos en desacuerdo con tantas cosas. Y lo voy a seguir diciendo”, anotó Caballero.

Añadió que los empresarios son parte activa de la ciudad, por lo que “tienen que saber bien lo que pasa”. El PP, desde la Xunta y el Gobierno, nos cortó la alta velocidad ferroviaria. Voy a seguir hablando de que el presidente de la Xunta le dijo que no a la ministra de Transportes a la autovía de Vigo a Porriño en túnel para no tener que ir por la vergüenza de la A-55. Y está en licitación el estudio informativo de la salida sur ferroviaria. Claro que voy a decir que la altísima tensión la pedí al Gobierno de Rajoy y el presidente de la Xunta no dijo nada, se quedó callado. Nadie levantó la voz. Yo sí”, manifestó el regidor antes de defender la alta tensión para Balaídos: “Será realidad”.

También destacó que seguirá hablando de que Stellantis “estará en el segundo Perte del automóvil, al igual que está en el primero”, así como de la “importancia del Perte del Naval”. “Y seguiré diciendo que la potabilizadora para Vigo, Redondela, Cangas, Moaña y Mos no la hace la Xunta, la hace el Concello de Vigo. Nadie me va a callar. Si alguien cree que me va a callar, se equivoca. No me han callado nunca y no lo van a hacer ahora tampoco”, finalizó.