“Un examen no prueba si sabrías actuar en un instante de tensión”

Más de 450 aspirantes a alguna de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física se dieron cita ayer en la Facultad de Ciencias Económicas del Campus vigués. Su objetivo, hacerse con alguna de las 11.171 plazas que se pusieron ayer en juego a nivel nacional –para un total de 27.796 aspirantes–, lo que supone un incremento del 5% respecto a la anterior convocatoria. Si se toma como referencia la de 2018, el incremento es del 38 %.

Al igual que en otras pruebas como los exámenes de oposición para un empleo o incluso el de acceso a la universidad, la complejidad del examen queda enmascarada con la competencia con el o los compañeros. “Compites con otros por tener la mejor nota; aquí no vale solo con aprobar. Hay muy pocas plazas y no todo depende de ti, esto es una desventaja añadida”; explicaba una joven enfermera aspirante a una plaza EIR. La oferta para la titulación de Enfermería asciende a 1.961 plazas, para las cuales se han presentado 7.889 aspirantes. En cuanto a Medicina, las plazas MIR ofertadas son 8.550 a las que aspiran 12.668.

Modelo de examen

Junto a ella, otra compañera valoraba el tipo de examen al que estaban entonces a minutos de enfrentarse: una prueba con más de 200 preguntas a las que dar respuesta en un máximo de cuatro horas. “Son muchas las carencias que tiene la prueba pero por ejemplo, los enunciados son tan largos que cuanto terminas de leer la pregunta tienes que volver a empezar porque no condensa todo en menos palabras. Es una prueba demasiado densa”, justifica otra aspirante a una plaza EIR.

Valoración de la prueba

Con este razonamiento, ambas llegan a la conclusión de que esta no s la mejor prueba para determinar la capacidad de una buena o mala enfermera o un buen o mal médico o profesional sanitario. “Un examen no demuestra si sabes cómo actuar ante un momento de tensión, ante un episodio que requiere de un manejo rápido del conocimiento. No consideramos que sea esta la forma adecuada”, explican ambas aspirantes, que también demandan “más plazas” e incluso “más especialidades”.

Estudios y trabajo

En su caso, no es la primera vez que se enfrentan a este examen, que prepararon mientras compaginan su estudio con el trabajo. A diferencia de ellas se encuentra otro grupo de aspirantes, en este caso al FIR, el examen para poder ingresar en una de las plazas de Farmacia Hospitalaria. Era la primera vez que se presentaban a estas pruebas por lo que los nervios, esperaban, no les jugasen una mala pasada. “Sabemos que la primera vez es complicado, somos pocos aspirantes pero también pocas plazas. Así que venimos sin muchas expectativas porque depende tanto de lo que hagamos nosotros mismos como los demás”, razonan estos vigueses.

Nervios

Llevan preparando el examen desde hace poco más de medio año, por lo que la parte psicológica es la esperan dominar. “Quiero ver cómo me funcionan los nervios ante una prueba tan complicada”, explica un de las aspirantes. Sobre el formato del examen, explican que la lamentan un temario tan abierto, que dificulta en muchos casos su realización. “Considero que es un temario muy abierto, pueden prepararte muy bien y tocarte preguntas que jamás habías visto. Debería ser un temario más concentrado, más cerrado”, explica.

Titulaciones

En cuanto al resto de titulaciones, la oferta es de 308 plazas en Farmacia y el número de aspirantes es de 1.599. En Psicología hay 231 plazas y 4.079 aspirantes; en Biología hay 60 plazas ofertadas y 1.070 aspirantes; en Física, 42 plazas y 265 aspirantes; y en Química hay 19 plazas y concurren 226 aspirantes.