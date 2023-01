El colectivo LGTBI reclama a la Policía mayor formación en delitos de odio

La agresión la semana pasada a Francisco Fernández, director del centro LGTBI de Vigo y uno de los grandes activistas del colectivo en la ciudad, ha sido la gota que ha colmado el vaso para una comunidad que lleva sufriendo violencia de todo tipo, y cada vez más, en los últimos tiempos. Que hayan atacado al responsable del local donde se ofrece atención psicológica y jurídica a las víctimas es además especialmente grave, y “gracias” a este episodio este activista LGTBIQ+ ha detectado una serie de carencias que ha vivido en primera persona y que está dispuesto a corregir. Así, esta misma semana solicitará una reunión con la concejala de seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, para trasladarle la necesidad de que la Policía Local reciba formación en delitos de odio, tal y como se tratan por lo general las agresiones verbales o físicas contra personas homosexuales o trans.

“Ya lo propusimos hace tres años y ahora creemos que es más necesario que nunca”, apunta Francisco Rodríguez. Esa formación la haría preferentemente la asociación Gaylespol, una entidad formada por policías LGTBIQ+ y que realiza formaciones por todo el territorio nacional. Sino, lo haría la brigada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, especializada en este tipo de delitos. “Recibí el apoyo inmediato del Ayuntamiento después de que se enterasen de la agresión que sufrí. Por eso espero que respondan afirmativamente a esta propuesta de formación para los agentes. Es algo que considero imprescindible ante lo que está pasando en la ciudad. Si alguien cree que estoy exagerando, le invito a que pasee por cualquier zona de ocio de Vigo acompañado por una persona trans y vea lo que pasa”, advierte el director del centro LGTBIQ+.

El 17 de febrero, además, todos los colectivos LGTBI de la ciudad están citados para una charla con la Policía Nacional para analizar la situación que están atravesando. Ahí se pondrán sobre la mesa los datos actualizados del observatorio contra la LGTBIfobia de Vigo, cuyos responsables ya adelantan que son preocupantes pues hay muchos casos de agresiones que no salen a la luz. La brigada de la Policía de Participación Ciudadana es la encargada de interceptar y tramitar, entre otros, los delitos de odio. Son conscientes que no les llegan todos las agresiones que se producen en la ciudad olívica y sus comarcas. La formación en materia ciudadana, y en concreto, sobre delitos de odio, es una de las columnas vertebrales que la brigada pone a disposición de todas las entidades para organizar charlas y talleres que ayuden a concitar a usuarios del colectivo para informarles de sus derechos y los recursos que tienen a su alcance.

En marzo, además, los responsables del observatorio contra la LGTBIfobia de Vigo se reunirán en Bilbao con todos los observatorios de España, América Latina y Guinea Ecuatorial para poner en común ideas y analizar la situación que el colectivo vive a nivel mundial.

Hace menos de un año que Vigo cuenta con un pionero centro dedicado íntegramente al colectivo LGTBIQ+ que se ha convertido en una auténtica referencia en la ciudad. Un local en el que se celebran todo tipo de actividades, desde bingos a exposiciones, donde se hacen pruebas de detección de VIH o a donde simplemente se puede acudir a tomar algo y pasar un buen rato.

La agresión a su director y portavoz del colectivo LGTBIQ+ Pvlse el pasado lunes causó conmoción. Un hombre entró a pedir dinero y faltando el respeto a las personas que estaban en el establecimiento, por lo que se le invitó a irse. Cuando vio las banderas y la decoración LGTBIQ+ del local, empezó a tener una actitud agresiva. Comenzó a utilizar expresiones homófobas, ante lo que Francisco Fernández acudió a la entrada del centro, donde se encontraba el hombre, y este le propinó directamente un fuerte puñetazo en la cara y varias patadas a la altura de las piernas al grito de “¡Maricón, maricón!”.

La víctima, tal y como relata a FARO, empujó al agresor para evitar que volviese a entrar en el establecimiento y pudiese atacar a los otros clientes. Durante ese momento, siguió propinándole patadas y puñetazos por todo el cuerpo no solo a Francisco, sino también a las cristaleras del local. En la denuncia posterior tramitada por la Policía Nacional, cuyos agentes llegaron posteriormente junto a los de la Local a la llamada de la víctima, consta que el agresor estaba gritando a viva voz “No me importaría ir a la cárcel por matar a un maricón”.

Francisco Fernández lleva varios días dolorido por los golpes propinados por el agresor. Ayer mismo se le cayó un diente debido a uno de los puñetazos y tuvo que volver a urgencias. Ampliará la denuncia contra el atacante. “Quiero que reciba lo que merece, pero no quiero saber ni su nombre”, asegura la víctima.

Patrullas de voluntarios nocturnas para evitar agresiones a trans y homosexuales

Ayudar, mediar, acompañar”. La comunidad LGTBIQ viguesa ha pasado a la acción y ya desde el año pasado se ha organizado a través de patrullas nocturnas. El objetivo es frenar el aumento de la violencia contra este colectivo ya que señalan que los datos registrados no se corresponden con la realidad en el ocio nocturno. Estas parejas de voluntarios lucen un brazalete con la bandera arcoiris en el brazo para ser fácilmente reconocibles por cualquier víctimas. “Es necesario para que cada persona pueda sentirse tranquila”, señalan durante una de sus rondas por las calles Martín Códax e Irmandiños.

La planificación comenzó en el mes de septiembre y ha ido sumando gente a la causa. ¿Se ha convertido el barrio de moda del ocio nocturno en Vigo en un lugar inseguro? No lo es “siempre y cuando no expongas tu sexualidad o no seas tú mismo”, señala Alba, voluntaria en una noche de truenos y lluvia. “Pero es humillante no poder ser quien eres para que no te den una hostia”, sentencia. Estas voluntarias surgen de diferentes organizaciones de la ciudad como Nós Mesmas o Pvlse Vigo. Sin embargo, prefieren definirse como una plataforma independiente en la que se participa a título individual.