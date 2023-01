Las víctimas del estafador “online” que suplantaba cuentas bancarias suben a 350

El pasado 22 de junio ingresaba en el centro penitenciario de A Lama uno de los supuestos estafadores online más activos en la ciudad de Vigo: este vecino en paro de unos 40 años se hacía con los documentos de identidad de más de 200 personas fallecidas o de avanzada edad de la urbe para abrir cuentas bancarias a través de internet y ordenar que remitiesen allí el depósito de las originales saqueándolas casi por completo. Fue la celeridad de una de las víctimas –el único caso que actuó fuera del municipio, concretamente en Santiago– a la hora de presentar la denuncia la que permitió identificar al presunto estafador gracias las imágenes captadas por un cajero.

Más afectados

En el registro domiciliario practicado en la vivienda de este vecino de la ciudad, ubicado en Isaac Peral, se localizó numerosa documentación que, tras su estudio, permitió la identificación inicial de en torno a las 200 víctimas. Seis meses después, esta cifra se ha incrementado hasta los 350 afectados.

Prolongación de jornada

Tras el volcado de los dispositivos informáticos recabados en la vivienda del investigado, ahora es el Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, el que dirige esta operación, el que debe establecer una correlación entre las cuentas identificadas y los dueños de las mismas. Es tal el trabajo de documentación, que el órgano instructor solicitó a la Xunta y le fue concedida una prolongación de jornada para la funcionaria que se encarga de la tramitación del caso.

Ofrecimiento a perjudicados

A mayores de toda esta laboriosa tarea de rastreo de números y cuentas bancarias, desde el Juzgado se le está ofreciendo a todos y cada uno de los presuntos perjudicados ofrecimiento de acciones, así como la toma de declaraciones a cada uno de ellos. El Juzgado de Instrucción 1 de Vigo tiene señalados todos los lunes y viernes del año esta toma de declaraciones, para que ningún perjudicado se quede sin la posibilidad de recuperar el dinero defraudado, supuestamente, por este vigués.

Puesta en libertad

El joven continúa en la prisión pontevedresa tras rechazar la Audiencia su puesta en libertad el pasado mes de septiembre. La posibilidad de reiteración delictiva así como la destrucción de pruebas –desde el juzgado desconocen si todavía la cifra de perjudicados puede aumentar– motivan la medida privativa de libertad.

Registro domiciliario

Y es que buena parte del dinero que el investigado habría defraudado –el balance inicial apuntaba a 400.000 euros– no fue hallado durante este registro domiciliario, del que sí se extrajeron dossiers a nombre de los afectados y más carpetas con direcciones de futuras víctimas así como más de un centenar de DNI falsificados, 120 tarjetas SIM de distintos operadores móviles, unas 100 tarjetas bancarias, así como permisos de conducir o talonarios de recetas.

Más de un lustro de estafas

Se calcula que el hombre llevaba más de un lustro estafando supuestamente a estas personas de avanzada edad o incluso empleando nombres de ya fallecidos.

Para tratar de localizar y seguir la pista al dinero, desde el juzgado instructor y la Policía Nacional se han remitido providencias y órdenes a un total de 60 entidades bancarias diferentes en busca de cuentas o productos bancarios que estén a su nombre. Esta modalidad de delitos o estafas online son francamente complejos de demostrar o probar, ya que en ocasiones el delincuente abre cientos de cuentas a empresas inexistentes y de las que no hay forma de vincular.

Otras estafas

La proliferación de los ciberdelitos no semeja tener fin. Y es que este complejo caso es tan solo uno de los cientos que están abiertos en los juzgados de Vigo o que incluso todavía no han sido judicializados. Esta misma semana, varias vecinas de la ciudad fueron víctimas de una nueva estafa bancaria: el cliente recibe un SMS en el que supuestamente la entidad bancaria le avisa que le han hecho un cargo de 800 euros en su cuenta y que si esa operación no la ha realizado él debes entrar en el enlace que remiten a continuación. Ahí le mandan poner su DNI y el PIN de la banca electrónica. Si la persona lo hace, los supuestos estafadores ya pueden acceder a su cuenta y hacerse con su dinero, dinero que no es recuperable en muchas ocasiones.