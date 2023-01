Pintar una vajilla con sello único

A pie de calle, la cristalera del escaparate descubre un espacio de trabajo en el que no cabe duda que la creatividad es desbordante. Numerosas piezas de cerámica de un blanco impoluto reposan en una estantería, mientras que en el centro, sobre las mesas, esa misma loza se tiñe de todos los colores. Lo hacen la originalidad de unas manos infantiles, la experiencia de unas manos por las que ya ha pasado demasiado el tiempo o, simplemente, un pincel novato que no teme lanzarse a probar nuevas experiencias. Y es que, desde que Pinta tu Cerámica abrió las puertas en María Berdiales a principios de este mes, al local puesto en marcha por Marta y Pedro Sobral no han dejado de acudir todo tipo de públicos porque, para alegría de estos dos hermanos emprendedores, ha causado sensación en la ciudad.

Sobre una de las mesas centrales, se encuentran diversas piezas de cerámica que ya han sido pintadas, esmaltadas y permanecen a la espera de que sus creadores vayan a recogerlas. Las sesiones del tercer fin de semana no han dado comienzo todavía y Marta Sobral se encuentra en el interior del local ultimando la puesta a punto para recibir por la tarde a una nueva tanda “efímera” de alumnos, mientras comenta que “cada persona que llega aquí escoge la pieza cerámica que quiere pintar, la decora y luego se la lleva a casa unos 15 días después, ya que nosotros nos ocupamos del horneado tras el esmaltado posterior”. Esta es la dinámica de un espacio que ha nacido en la ciudad con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio a los vigueses y una oportunidad de desatar la creatividad creando una vajilla con un sello único y personalizado. En este sentido, Marta Sobral apunta que “las sesiones duran dos horas y media y nosotros empezamos dando una explicación inicial de las diferentes técnicas que se pueden emplear, por ejemplo, puedes echar mano de plantillas, esponjas... o si eres más creativo, pintar libremente desarrollando tu propio estilo. Durante el tiempo de la sesión, también resolvemos las dudas que se puedan plantear, los acompañamos durante todo el proceso y el coste final varía en función del tipo de piezas que pintes o del número que escojas. Todas ya tienen un precio indicado, que es lo que vas a pagar y en donde ya se incluye la explicación, los materiales, el esmaltado y la entrega. La mayoría rondan entre los 15 y los 30 euros, un precio muy asequible”. Un “buen plan” de ocio Los responsables de Pinta tu Cerámica destacan que las personas que quieran crear su propia vajilla no necesitan dibujar para diseñar objetos únicos y originales, puesto que a partir de líneas, puntos o manchas de color, se pueden configurar piezas artísticas que, además, servirán para un uso diario, tales como platos, tazas o cuencos. Es por esto que, Marta Sobral afirma que “en lugares como Londres, Madrid, Barcelona, Estados Unidos, etc, existe este concepto de espacio de ocio, al que tú acudes a pintar tu propia cerámica, por lo que decidimos traerlo para Vigo y creemos que es un buen plan para familias, para niños, para personas de cualquier edad, para venir solo o con un grupo de amigos. Es un tipo de ocio distinto, más creativo y en el que muchas personas se relajan, porque así nos lo transmiten, que acostumbrados a un ritmo muy alto en el trabajo del día a día, vienen aquí dos horas, paran y salen relajados”. Puesto que la acogida está siendo “increíble”, Marta Sobral ya menciona que no descartan ampliar los servicios y que, más adelante, además de customizar la cerámica, las personas que acudan al taller también tengan la posibilidad de moldear sus propias piezas y llevar a cabo todo el proceso. Para participar en este espacio, las personas interesadas tan solo tienen que reservar la sesión, escoger la loza que deseen decorar y dejar a la imaginación y al pincel volar para crear un recuerdo único.