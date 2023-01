¡Querido Moncho, cuántos años sin verte! Recuerdo bien mis encuentros contigo allá por los años 70 y las vicisitudes que pasabas entonces para escapar de aquella vigilancia policial a los líderes obreros en lucha como tú. Saludos, cordiales, Ramón González Costas, alias Moncho de Barreras, ahora que te reencuentro con tus 76 tacos. Qué rápido ha pasado el tiempo, admirado amigo. Las nuevas generaciones no tienen idea de los enormes sacrificios de gente como tú por la democracia y los derechos de los trabajadores, y seguro que no te lo han recompensado con el reconocimiento que mereces. Menos mal que mañana te darán en el Moisés (Valladares) un homenaje tus amigos y tus camaradas , a ti, obrero que fuiste de Barreras, hijo, nieto y sobrino de obreros del astillero. Sé que estarán allí Telmo Varela, Anxo Vila, Suso Vázquez, Manolo Garrido, Xesús Chaves, Xurxo Rodríguez si se lo permite su accidente... entre 120 personas ya confirmadas. Sé que Anxo Angueira recitará un poema a ti dedicado, Freddy Novoa pondrá la música y tu compañero Chaves hará repaso a tu trayectoria, ¡qué tiempos duros los tuyos desde allá por los 60 en que empezaste tu lucha, aquellos de la huelga del 72 y esos en que te conocí, Transición de los 70! Salud, Un tipo querido, recio y con valores. Salud, Monchiño.

Cristina Faura en la Maraca

Buen trabajo el de los chachachadianos (los de Chachacha Studio, hombre) con su galería Maraca (Dr. Cadaval, 12), que está abriendo los ojos a esta ciudad en el ámbito de la última y más sonada ilustración. Esta vez trajo a Cristina Faura, una de las ilustradoras más reconocidas hoy a nivel nacional, pero cuyos trabajos pudisteis haber visto tanto en El País como en The New York Times, The New Yorker, Die Zenit, Penguin Books... Desde el jueves podéis contemplar en la galería el cosmos surrealista, colorista, onírico de esta treintañera triunfal.

Y Chinata, cultura del aceite

Recuerdo que ya en 2011 estuve masticando un chocolate negro elaborado con aceite de oliva virgen extra que me supo a gloria. Fue en La Chinata, la oleoteca de Marqués de Valladares que abrió a Vigo las puertas de la cultura que se esconde tras el zumo de la aceituna o su aplicación a la cosmética. De Miro Carballo, que la abrió, pasó a manos de Pedro Martín, que la asentó en Vigo y la noticia es que, a ella y a Vazey, de la misma familia, se une ahora una nueva tienda Chinata en Vigo y López Mora 84, zona de Traviesas. ¡Bien por los chinatateros!