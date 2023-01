Desarmando o meigallo do ilusorio

Na procura de dar visibilidade ao real e desarmar ese meigallo que a ilusión verte no individual, levando á persoa a perder os sentidos e quedarse tan só cunhas sombras ficticias, o deseñador gráfico, escritor e fundador da cooperativa compostelá Numax Antonio Doñate vén de compilar nunha publicación dúas décadas de escrita en blogs, xornais e mesmo presentacións para o Cineclube Compostela, no que define como “unha sorte da evolución social de Internet, dende que comezou a ser accesible para a toda a poboación, podendo volcar a xente do común a súa opinión na rede”.

Natural de Valencia, Antonio Doñate aterrou en Galicia hai décadas e gran parte da súa residencia na comunidade tivo lugar en Vigo. A libraría Versus acolle hoxe, a partir das 18.00 horas, a presentación desta nova publicación de Doñate, nun acto no que o autor estará acompañado de Eloy García e David Rodríguez e no que abordará polo miúdo este novo proxecto titulado “La ilusión”.

Segundo explica o escritor, os textos, cuxa escolma foi feita a partir dun repositorio que abrangue dende o ano 2002 ao 2022, “poderiamos cualificalos como crítica cultural, aínda que non son de todo ortodoxos, senón que neles se dá unha mestura entre elementos da crítica con elementos máis autobiográficos ou sociolóxicos”. Neste senso, Antonio Doñate apunta que se ben os escritos iniciais se atopan máis vencellados ao eido cultural, co paso do tempo, ligado tamén ao seu crecemento persoal e profesional, “foron virando a temas máis políticos, influídos por acontecementos externos como as novas políticas, por cuestións de idade propia, e mesmo pola irrupción da paternidade, que provocou que ao final do libro se dea unhapresenza deste tipo de contidos. En definitiva, co paso dos anos creo que mudei dun ton máis cultural a un máis social”.

Elevei de forma consciente textos sobre a miña paternidade ao mesmo nivel que as análises de contido cultural e político

A paternidade marcou a este deseñador, quen sinala que “no último blog que tiven, que foi colectivo e desenvolveuse entre 2019 e 2021, tiven o propósito de incorporar cunha manobra moi consciente o tema da paternidade aos meus textos para equiparalo ás temáticas habituais das bitácoras. Elevei de forma consciente textos sobre a miña paternidade ao mesmo nivel que as análises de contido cultural e político. Pareceume que había que dar ese paso, partindo da propia experiencia, pero achegando un enfoque colectivo”.

Por outra banda, Doñate refire que o título da súa nova obra “ten truco”, pois con el quixo reflectir “o proceso individual do que nos move e fai ilusión, do que nos impacta e fai velo todo de cores, pero tamén fai que perdamos os sentidos. No prólogo reivindico isto, a desmontaxe dese feitizo que cae sobre nós”.

Con respecto á cultura actual, Antonio Doñate comenta que “se están facendo proxectos cunha maior soltura e liberdade a día de hoxe, destacando especialmente o emprego da lingua galega. Neste caso, o meu libro publícase en castelán porque a editorial é valenciana, pero eu fixen unha evolución lingüística, porque se ben os primeiros textos estaban escritos en castelán, os dos últimos anos xa foron en galego. Hoxe fanse proxectos que apostan e arriscan co idioma, cando antes a lingua galega tan só tiña uns poucos nichos. Isto débese tamén ás decisións políticas do momento, que eran unha aberración. A política instrumentaliza á cultura en moitas ocasións, pero non existe un apoio real á cultura de base e colectiva”.