El temporal deja a Vigo sin sardinas, jureles o rapantes

Llega el temporal y falta el pescado. Es la realidad que se vive en la ciudad estos días debido al mal tiempo, que impide a los barcos de menos dimensiones salir a faenar con seguridad. Los clientes echaron de menos el rapante, el jurel, la sardina, la faneca, el boquerón o el chipirón, ejemplares que suele capturar la flota de bajura, y advirtieron una subida de los precios de la merluza, el salmón, gallo, rodaballo, lenguado o rape, que sí se vendió en los mercados y las tiendas a pie de calle.

La escasez de productos incluso obligó a profesionales del sector a quedarse en casa y no abrir el establecimiento. Fue el caso de Ana Comedeiro, con puesto en el mercado de Teis. “Bajé a la lonja y no había casi nada debido al temporal. Solo vi cuatro cosas del día anterior y lubina y dorada de piscifactoría, entonces, decidí no abrir”, relataba a FARO antes de destacar que no pasaba algo así “desde hace unos cinco o seis años”: “Contra la naturaleza, no se puede hacer nada, solo esperar a que se calme el tiempo. Lo vamos viendo día a día. Los pescadores no pueden arriesgar su vida si hay mal tiempo; nos afecta económicamente, pero se compensa con otros días de más ventas. Hay más cosas para comer”.

Roberto Lameiro, con puesto en el mercado de Teis, sí trabajó. Reconocía por la mañana que faltaba “todo el pescado de bajura”. “Hay de piscifactoría y barcos grandes. Nos falta rapante, jurel, sardina y faneca ya desde ayer [por el martes], que la situación meteorológica se puso peor; además, venimos del fin de semana, que no salen los barcos”, indicaba antes de pronosticar una situación similar hasta mañana. “Estamos bastante pobres de variedad. Tenemos choco. Hacía tiempo que no se notaba tanta escasez por temporal, unos cinco años”, finalizaba.

Olaya Suárez, de la pescadería Julia Quinteiro, en el mercado de O Progreso, relata más de lo mismo, aunque, en este negocio, las bancadas lucían buen aspecto por la mañana. “La flota está amarrada por el temporal, por lo que no hay tanto pescado, pero hay. Es cierto que no había mucha cosa en la lonja, prácticamente nada: sobre todo, rapante. Pero tenemos lenguado, rape, merluza…”, apuntaba. Mar Guisande, con puesto en el mercado de Teis, confirmaba la falta de pescado menudo y el de la ría: “No hay chipirón o jurel, los ejemplares de barcos pequeños; nos falta a todos. Y el precio de lo que hay está más alto”.

En La pescadería de mi barrio, en el mercado de Teis, también estaba el hueco del pescado menudo. “No hay jurel, calamar o sardinas, pero sí tengo suficiente para abrir: gallo, rodaballo, bacalao, lenguado, rape, pargo, rubio, ralla, merluza, salmón, mejillón, almeja, berberecho o percebe”, señalaba Chema Iglesias.