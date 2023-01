Él no ha sido el primero y lamentablemente no será el último. Caico, un perro de una familia de Beade, se extravió en la noche de Fin de Año tras huir de su casa asustado por los petardos y fuegos artificiales. Una pérdida que ha provocado que en su casa se estén desviviendo por tratar de encontrarlo. Tras más de tres semanas de búsqueda infructuosa y después de publicar varios anuncios en Facebook, ya no saben qué más hacer para que su mejor amigo regrese al hogar.

Caico es un perro de talla media, de color marrón claro con las patas más claras. Tiene chip y cuando desapareció en Nochevieja solo llevaba un collar antiparasitario. Se perdió en la zona de Beade, aunque su familia cree que desde entonces "pudo haber andado mucho". También aclaran que es un animal muy bueno y mimoso. Mariana Guiadanes, la vecina de Beade que pide colaboración ciudadana para encontrar a su perro, explica que Caico lleva en su familia siete años. Lo recogieron en Bueu, cuando vivía en la calle y se alimentaba de sobras. En ese tiempo se ha convertido en un animal muy amistoso.