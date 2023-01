Ni Puerto ni Concello: no hay responsables en la caída del paseo de As Avenidas

Cinco años de instrucción, decenas de diligencias, cinco investigados, 355 piezas separadas de los perjudicados... y un sobreseimiento provisional. El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo archivó la causa penal por el derrumbe del muelle de As Avenidas, ocurrido en 2018 durante un concierto del festival O Marisquiño. Con este auto retira cualquier tipo de responsabilidad penal atribuidas en un inicio a la Autoridad Portuaria y al Concello de Vigo sobre a qué administración correspondía el mantenimiento y conservación del paseo desplomado.

Sin referencia a la dársena

Y todo ello en base a argumentos principales. Por un lado, la jueza sustituta del órgano instructor sostiene que ni en el convenio firmado en 1992 –“Abrir Vigo al Mar”– entre Puerto, Concello y Zona Franca para la humanización de la zona de As Avenidas y Montero Ríos ni tampoco en el acta de entrega de las obras realizadas, en 2003, se delimita el ámbito físico que abarca el mantenimiento y conservación de las obras, es decir, no se hace una referencia concreta a la estructura de hormigón de la dársena que se derrumbó. Por otro lado, apunta que, a tenor de las declaraciones de los peritos judiciales, en aquella época ningún informe técnico “exigía” el mantenimiento del muelle; concretamente “no hay ninguna normativa específica para hacer inspecciones en obras de esa antigüedad”.

Sin perjuicio de otras vías

Así, bajo estas dos premisas, concluye la magistrada que en estos hechos no concurren los requisitos del tipo penal de lesiones por imprudencia, ya que el mantenimiento, cuidado o conservación del muelle “no era una conducta exigible”. Por todo ello, archiva la causa sin perjuicio de lo concluido en vía administrativa sobre las obligaciones del convenio “Abrir Vigo al Mar”.

Y es en este punto donde surgen las primeras contradicciones sobre la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –ratificada este mismo mes de enero por el Tribunal Supremo– en el que atribuye por completo al Ayuntamiento la competencia única del mantenimiento del muelle en un “buen estado de conservación”.

Conservación de las obras

En esta propia sentencia penal, la jueza de Instrucción 3 de Vigo recoge varios extractos del convenio de 1992 firmado entre Puerto y Concello, por el que este último deberá conservar las obras “en perfecto estado durante el periodo de vigencia del convenio” . Sin embargo, al no quedar bien descritas y delimitadas qué obras en concreto tendría que mantener y cuidar el Concello, la magistrada entiende que no se obvió ninguna responsabilidad de conservación, ni por la Autoridad Portuaria, ni tampoco por el Ayuntamiento vigués.

Sin apreciación de desgaste

Es más, haciendo nuevamente reseña a los informes de los peritos judiciales, la apreciación del desgaste del hormigón que sostenía el paseo no era visible desde arriba. “Desde la parte superior del muelle no se apreciaban signos o evidencias del estado de deterioro estructural del mismo, no presentando deformaciones o desplomes significativos que pudieran advertir el riesgo existente”, apuntan en sus informes. Esta conclusión contrasta con las imágenes obtenidas a lo largo de la instrucción de los equipos de la Policía Nacional, quien durante su inspección ocular en la zona apreciaron el deterioro de la estructura desde el mar.

Indemnización

En cuanto a los perjudicados, la gran mayoría aceptaron la indemnización propuesta por las compañías aseguradoras de Puerto y Concello, quedando tan solo un total de 16 de las 355 piezas de responsabilidad por tramitar. Este auto no es firme y contra el mismo cabe recurso de apelación o reforma.