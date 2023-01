A pasada madrugada os compañeiros do Pesca 1 acudiron a 75 millas de Vigo para evacuar a unha pasaxeira do cruceiro “Spirit of Adventure” que se atopaba indisposta. Foi trasladada ao aeroporto de Peinador, onde a recolleu unha ambulancia para recibir atención médica no hospital. pic.twitter.com/1Qb1OPPHmm