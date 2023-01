“La ciudad explotó, en términos económicos, y se está distanciando del resto de Galicia”

Exultante tras la que considera, de lejos, la mejor Navidad de la historia de Vigo, un negocio que en dos meses ha generado “casi mil millones de euros” en ingresos y miles de empleos para la economía local. Abel Caballero repasa la marcha de la ciudad en un año marcado por las elecciones municipales y anuncia nuevos proyectos como la construcción de un gran recinto multiusos para conciertos y eventos deportivos con capacidad para 17.000 espectadores e inspirado en el WiZink Center de Madrid.

–Cincuenta y siete días de Navidad. ¿No es un exceso?

–Es que la Navidad es la fiesta más importante que uno se pueda imaginar, y en Vigo mucho más. A la ciudad le encanta y es maravillosa para la economía. Es un vehículo que nos está permitiendo ocupar un lugar en el mundo. Todo el Planeta habla de Vigo.

–¿Tienen un cálculo realista del impacto económico?

–Puedo hacer algún avance. Calculo que entre 500 y 1.000 millones de euros. Necesito saber el número total de visitantes, que nos lo darán dentro de unos días. A partir de ahí es fácil calcularlo. Es impresionante, una industria que en dos meses factura casi 1.000 millones de euros.

–El dispositivo de tráfico, ¿funcionó bien a su juicio?

–Sí, pero hubo dos días que a una hora concreta entraron decenas de miles de vehículos. Cuando vas a Madrid e intentas acceder a hora punta pasa lo mismo. Aquí conseguimos que solo ocurriese dos días. Uno porque efectivamente no se esperaba una gran afluencia, el 26 de diciembre. Y después un día adicional con una entrada récord de coches, pero ya se fueron reconduciendo, abrimos parkings disuasorios, llevamos los automóviles hacia esas zonas y conseguimos que el tráfico, que era denso, funcionara extraordinariamente bien. Pero gracias a ese tráfico denso, comercios, cafeterías y restaurantes, llenos.

–Vecinos del centro opinan lo contrario. ¿Se intentará mitigar las molestias la próxima vez?

–Entiendo que algunos vecinos sufran molestias. Pero las críticas no fueron esas. Las críticas fueron el BNG pidiendo a la Xunta que cerrase la Navidad de Vigo. Lo pidió y voy a hacer público los documentos de esa petición. Y la candidata del PP de Vigo y Rueda, que quisieron suspender la Navidad. Intentaron anularla a través de apéndices políticos. Puedo entender que haya gente a la que no le gusta la Navidad en su calle, y seguramente gente que viva en Times Square puede opinar lo mismo. O en la Puerta del Sol de Madrid. O en la calle Callao. Aquí pasa lo mismo.

–¿Qué será lo próximo? ¿Qué ideas tiene?

–Las ideas hay que plantearlas en su momento, para que no te las copien. Porque ahora todo el mundo está pendiente de lo que hace Vigo. Pero adelanto grandes novedades en la próxima Navidad.

–Da por hecho que seguirá de alcalde.

–No quiero ser pretencioso, pero lo da por hecho la ciudad. El 100% de la ciudad manifiesta que voy a seguir siendo alcalde.

–¿Qué le dicen sus sondeos?

–Tengo la percepción y conozco algunos sondeos. El 90% de la ciudad dice que lo hacemos bien o muy bien. Y basta con ver algunas encuestas que han salido publicadas. Hay algo más importante, que es el proceso de unidad política de Vigo. Eso nos da una inmensa fuerza. El Gobierno de España, que nos está apoyando de una forma extraordinaria, aprecia la unidad en Vigo. La fuerza no es Abel Caballero, la fuerza es la ciudad.

–O sea, que no hay erosión para Abel Caballero tras dieciséis años de gobierno.

–Hay todo lo contrario. Todos somos conscientes de que la ciudad va a más. La notoriedad de Vigo en estos últimos cuatro años ocupó el mundo. Esto no había pasado nunca en la historia. Todo el mundo habla de Vigo. Llevo ocho años presidiendo la FEMP. No lo había hecho más que una persona en la historia. Y nadie discute que yo la presida.

–¿Es todo mérito suyo o demérito de la oposición?

–Es mérito de la ciudad. Es un mérito colectivo. Cuando hay resultados de municipales no gana el PSOE, ni siquiera gana Abel Caballero. Gana el proyecto de unidad de Vigo. A mí me corresponde dirigir este proceso porque la ciudad me dio esa confianza. Y cada vez me da más. Es una forma distinta de hacer política. Borré fronteras ideológicas. Es un modelo que ahora intentan copiar muchos y no es fácil. Pongo como ejemplo las becas de inglés. Este año enviamos a 2.500 niños, más de 6 millones de euros. Y van todos, los hijos de los dueños de las fábricas y los hijos de la clase trabajadora y de los que están en paro. Es cierto que los que tienen más pagan un poco y el resto va gratis.

–¿Tiene ya la lista?

–Puedo avanzar cosas. Soy de pocos cambios en las listas. Tengo un gobierno en Vigo que podría ser el gobierno de Europa o de España. Aquí estamos dos exministros, una exconselleira, una exportavoz del Gobierno en el Senado, una persona que subdirige la Escuela de Ingenieros, sindicalistas notables… Una lista de lujo, extraordinaria.

–Algún día se retirará.

–Esa palabra no está en mi diccionario.

–¿Cuál le gustaría que fuese su legado?

–No soy nada trascendente. Solo quiero que la ciudad siga con la autoestima que tenemos ahora. Creamos autoestima en Vigo, colectivamente, estamos orgullosísimos de la ciudad. Cuando me vaya me iré y ya está, no pasará nada. Lo que más me importa ahora es ir por la calle y ver cómo todo el mundo te sonríe. Es lo más gratificante que te pueda pasar en política.

–¿El AVE por Cerdedo?

–En infraestructuras doy todo por conseguido. El AVE por Cerdedo ya está con el estudio hidrogeológico y va a tener luz verde. La salida sur es una obviedad, ya hay una parte licitada y por tanto los que decían que Portugal iba más avanzado, era una falsedad. Y la autovía en túnel a Porriño, aquella que Feijóo le dijo a la ministra que no hiciera para ahorrarse 350 millones de euros, ya están los estudios de alternativas. Estos tres proyectos son centrales y vitales y los doy por conseguidos. En este último mandato se hizo Vialia, una de las grandes estaciones ferroviarias de Europa. Estamos en un momento de grandes logros. Y falta citar uno: el agua. Estamos haciendo ahora una potabilizadora de 25 millones de euros pagada por Vigo que dará la mejor calidad de agua de España.

–¿Descartado el tren a Bouzas?

–¿Rompiendo Vigo? Absolutamente. Menos mal que a este presidente [Vázquez Almuiña] ya lo echan de aquí. Claro, es tan malo que lo tienen que echar. ¿A quién se le ocurre en el s. XXI intentar meter un tren que rompe la ciudad?

–En unos meses se recuperan las conexiones internacionales después de varios años, a Londres.

–En la última semana de marzo estará operativo el vuelo. A Stansted, el aeropuerto de Cambridge, zona que me es muy familiar. Peinador vuela a velocidad de crucero. Pero solo hay un problema, que la Xunta, con impuestos de Vigo, subvenciona vuelos en Santiago. Y quiero saber qué dicen Rueda y la candidata del PP en Vigo.

–¿Los enlaces a París, a Bruselas?

–Llegarán a su tiempo. Pero quiero que los pague la Xunta. Solo quieren a Vigo para llevarse su dinero a través de impuestos.

–Las relaciones con la Xunta parecen irreconciliables, primero con Feijóo y ahora con Rueda. ¿Son ellos o es usted?

–No atienden a Vigo. Creen que es una zona a castigar. El presidente de la Xunta en Vigo, multitud de veces, soy yo. Porque abandona a esta ciudad en temas de política social, inversiones, el propio aeropuerto, en Cíes Patrimonio de la Humanidad… ¿Por qué no nos pagan una parte de la potabilizadora que dará agua a Cangas, Moaña, Redondela y Mos? Las cosas desde Feijóo a Rueda no solo no han mejorado, sino que han empeorado. Le tendí la mano a Rueda, para una relación más fluida y acorde con lo que es Vigo, y le ofrecí públicamente una entrevista para hablar de la ciudad. La respuesta fue una carta en la que nos decía a todo que no y con la pretensión de meter a la candidata del PP en la reunión. ¿Qué respeto institucional es ese?

–Hace cuatro años dijo usted que esta sería la legislatura de la economía, de la creación de suelo industrial, empleo, etc.

–El empleo es visible. La ciudad, de repente, explotó en términos económicos. Y eso que tenemos el infortunio de la crisis de los microchips, que nos lastró de forma notable. Pero aun así el nivel de crecimiento económico y de salida de Vigo de la crisis es potentísimo. En todo. En la industria, el turismo, la pesca… Y estamos, a través del PXOM, proporcionando todo el suelo industrial que va a necesitar Vigo. La ciudad se está distanciando del resto de Galicia en términos de economía, va rapidísimo, el emprendimiento, la fuerza con la que late su economía. Soy el alcalde de la economía.

–¿Cómo valora las posibilidades de Balaídos para ser sede del Mundial de 2030?

–Lo estoy promoviendo. Presentamos un proyecto potentísimo. Tendremos un estadio de 40.000 personas que significará la posibilidad de ser usado para más cosas que para fútbol, y vamos a cubrirlo, lo que nos permitirá hacer conciertos en esta época.

–¿Quién asumirá el coste de esa obra?

–Hablaremos con el Gobierno de España, con la Xunta, con la Federación, con miles de actores. Nosotros presentamos un proyecto que sé que está gustando muchísimo.

–¿El Concello participará en la celebración del centenario del Celta?

–Y vamos a tener nuestros propios actos. Claro que vamos a participar. Ofrezco al Celta la cooperación del Concello. La mayor parte de los actos se van a realizar en el campo de Balaídos, que es municipal. Aquí hubo un concierto de la Xunta y se olvidaron de decir que el campo lo aportaba la ciudad. Qué mala memoria, ¿no? El Celta es uno de los intangibles de la ciudad. Pero haremos más cosas, celebraciones colectivas, por ejemplo, un macroconcierto en Balaídos.

–Las relaciones con el presidente del club, ¿siguen rotas? ¿Hay posibilidad de un acercamiento?

–Eso es un tema que no tiene el más mínimo interés. Yo siempre voy a apoyar al Celta como club. El estadio lo hacemos por el Celta y la afición. El resto, temas irrelevantes.

–Hace un año anunció una reforma de 7,3 millones para las pistas de atletismo de Balaídos. ¿En qué estado se encuentra ese plan?

–Voy a convocar estos días a los responsables de atletismo de Vigo. Les hice una propuesta y ahora se la voy a presentar oficialmente. Tenemos que hacer dos grandes actuaciones. Una es una gran ciudad del atletismo en A Barxa, y el segundo es mantener las pistas actuales para el atletismo de base. Esta instalación se quedó pequeña, no llega.

–Coldplay tocará el próximo mayo en Coímbra en un estadio con menos de 30.000 asientos. El nuevo Balaídos superará esa cifra. ¿Pueden soñar los vigueses con un concierto de la banda británica?

–Algunos grupos piden estadios de 60.000 personas. No las tenemos. Por tanto, en ese bloque de conciertos no podemos estar. Pero sí podemos en el bloque de estos grupos fuera de temporada y de otros que no forman parte de esta docena de los top del mundo pero que son muy importantes.

–¿Ya hay algún gran concierto cerrado para verano?

–Sí, pero no lo voy a decir. Sabe que esto se tiene que comunicar de común acuerdo entre el grupo y el promotor. Lo tenemos muy apalabrado pero no podemos hacerlo público aún.

–El principal festival de música urbana de Vigo se fue primero a Nigrán y después a Caldas. ¿Se puede recuperar? ¿Dónde se celebraría?

–Tengo muchas ideas al respecto. En Vigo vamos a hacer un gran WiZink, que era el antiguo palacio de deportes de Madrid. Un gran recinto para conciertos y eventos deportivos de hasta 17.000 personas.

–¿Dónde?

–Déjeme que lo diga en su momento. No renunciamos a nada. No quiero entrar en competencia con otros municipios. Todos tienen derecho a sus festivales. Pero Vigo no renuncia a nada. Este verano Castrelos volverá a batir récords. Ya tengo media docena de nombres que tampoco puedo hacer públicos por ahora. Tenemos Castrelos, a medio plazo tendremos un gran WiZink, eventualmente podremos hacer algún concierto en Balaídos, y no descarto un festival, en absoluto. Pero no quiero quitarle el festival a nadie. Me sabría mal.

–¿Tiene algún plan para el campo de Travesas?

–Sí. Es un campo que se usaba para hockey y fútbol, y no es una buena mezcla. La altura de la hierba es distinta. Con el PXOM meteremos más campos de fútbol en la zona urbana de la ciudad.

–¿Y para A Madroa? Si el Celta decide trasladar todo a Mos…

–¿Cree que el Celta va dejar de usarla? Si lo hacen, lo lleno inmediatamente con fútbol base de Vigo. Lo están deseando muchos equipos.

–¿Cree que la aprobación provisional del PXOM se logrará en plazo para evitar que decaiga el Instrumento de Ordenación Provisional? Hay mucho en juego.

–No tiene efecto el decaimiento de la Ordenación Provisional. Está operativa y los que tenían que pedir licencias ya lo han hecho. Está todo adelantado. El Plan Xeral se va a aprobar en tiempo y forma. Es cierto que la Xunta está haciendo todo lo posible para que no sea así. Por ejemplo, nos están retrasando de forma muy importante el informe de Patrimonio. Todo por razones políticas, por las elecciones.

–¿Se aprobará definitivamente en 2023?

–El PXOM se aprobará a mediados de este año. Es un plan excepcional. 15.000 viviendas protegidas, sin especulación, zonas verdes, áreas deportivas…

–La Xunta se niega a financiar el nuevo vial PO-010. ¿Se ejecutará igualmente?

–Sí, se tiene que ejecutar. Sin ese vial no nos lo aprueba [el PXOM] la Xunta. No solo no le dicen que no al vial, sino que dicen las tres formas en las que se tiene que financiar. En A Coruña pagaron, ¿en Vigo no? Es un vial que lleva al hospital, a la Universidad, a los parques empresariales… Dañando a Vigo van a sacar cero concejales.

–¿En qué rango de inflación tendríamos que estar para prorrogar el cheque para la compra de libros?

–Quiero verlo en conjunto. Somos la única ciudad de España que lo está haciendo. Metiendo Secundaria. Hubo una época en que la Xunta lo pagó con Emilio [Pérez Touriño], pero no incluía Secundaria. 25.000 niños. Quiero ver cómo está la inflación, la economía. Si el contexto social está complicado vuelvo a decretar la gratuidad de los libros de texto. 5,2 millones de euros. Es la política social de esta ciudad.

–El túnel de Porta do Sol, ¿cuándo prevén abrirlo?

–Tenemos que esperar. El túnel va a salir en Torrecedeira. Tenemos que acabar la prospección arqueológica, que la tapamos por Navidad. Hay que ver cómo salvamos las murallas y se abrirá en Torrecedeira, una calle que acaba contra una pared. Y no descarto más adelante llevar el túnel hasta Santiago de Vigo.

–¿Le preocupa el futuro de Stellantis? ¿Qué gestiones está haciendo el alcalde de Vigo?

–Me tiene muy atento, pero ya no me preocupa. Dije hace tiempo que tendríamos altísima tensión y la vamos a tener. Dije que iba a estar en el Perte, en el primero, y estuvo acorde con lo que pidieron. Y que iba a haber una segunda fase para el resto de las ayudas y en este momento están prácticamente acordadas entre el Ministerio y Stellantis. El Ministerio está viendo cómo lo vehicula porque los tiempos de la empresa no coinciden con los tiempos de Europa. Además Stellantis pidió cosas a este Concello que ya están acordadas y cosas a Zona Franca, que también lo están. Luz verde a todo. Mi pregunta es, ¿y qué hace la Xunta? ¿Cuánto pone? Ni un céntimo. El drama es que una de las patas nunca está, solo para criticar y engañar.

–¿Cómo valora la elección del actual presidente del Puerto como candidato del PP a Baiona?

–Fue un muy mal presidente. Mal conselleiro de Sanidade; tuvieron que cambiarlo. Y mal presidente. Pretendió meter un tren rompiendo la ciudad, algo que es malo para todo el mundo, incluido el Puerto. Una vez que se va, no tengo nada más que decir. Pero no descarto que quien venga sea peor.

–¿Entiende que el actual secretario xeral del PSdeG y su equipo consideren que el mejor candidato sea un tercero y no él mismo? ¿Apoyaría el nombramiento de Besteiro?

–No opino sobre eso. Soy el alcalde de Vigo. Para esta ciudad es bueno que esté en la Ejecutiva del PSOE, al lado de Pedro Sánchez, para dar mis opiniones, que suelen ser tenidas en cuenta y decir que aquí está Vigo. Y presidir la FEMP, que no es pequeña cosa. No tengo tiempo para más.

–¿Cuándo empezarán a funcionar las zonas de bajas emisiones?

–Las delimitamos. Las zonas de bajas emisiones tienen que funcionar sobre el consenso; si no, será un fracaso. No se puede imponer una zona de bajas emisiones con multas. Es un error de concepto. El Casco Vello ya es una zona de bajas emisiones y prácticamente no hay una sanción porque ya hay un consenso. Tiene que ser así. Me preocupa que las zonas de bajas emisiones puedan marginar a grupos de personas por su nivel de renta. Que haya gente con un automóvil antiguo y que no lo pueda cambiar por razones de renta, y de repente le prohíben circular. Europa se equivoca. Tiene que haber un proceso de adaptación ayudándolos a cambiar de coche. No voy a marginar a nadie.

–¿Cómo piensa cumplir el Concello la sentencia del TSXG sobre el mantenimiento en As Avenidas?

–Estudiándola y cumpliéndola.

–El Puerto reclama más de 4 millones.

–No sé lo que reclama el Puerto. Estudiaremos la sentencia y la cumpliremos.

–Se ha reunido dos veces ya con el embajador de España ante la UNESCO para abordar el proyecto de Cíes, ¿hay novedades?

–El embajador entiende perfectamente que esto fue un abuso de la Xunta. Porque fíjese lo que sucedió con Cíes. Lo íbamos a presentar, se adelantaron por días de forma clandestina y sin decir nada, y desde aquel momento hace cuatro años no han dado ni un solo paso. Solo pretendían parar nuestra candidatura, que Cíes no fuese Patrimonio de la Humanidad. Habrá novedades en breve. Muy importantes.

–¿No puede avanzar ninguna?

–Espere unos días, un mes.