La prórroga consumida del caso Audasa

El del 4 de febrero del año 2000 fue el Real Decreto que extendió hasta 2048 la concesión de la autopista AP-9 en favor de Autopistas del Atlántico (Audasa), que tenía que haber terminado en 2013. Cuando la sociedad fue privatizada a continuación, con José María Aznar en Moncloa, la concesionaria se subrogó también esa ampliación de los plazos de explotación de la carretera sin que el Estado hubiese iniciado un procedimiento nuevo de licitación que determinase nuevos derechos y obligaciones para la concesionaria o pudiese localizar otras empresas dispuestas a prestar este servicio con mejores condiciones para el erario público. Este proceder ya fue rechazado legalmente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto de un contrato de residuos en la provincia italiana de La Spezia. Y es uno de los puntales que han sustentado la demanda interpuesta por la asociación de usuarios En Colectivo contra la ampliación del contrato hasta ese 2048, atendida por Bruselas y cuya resolución final todavía está pendiente. ¿Hasta cuándo? Hay motivos razonados para pensar que se producirá, por fin, a lo largo de este ejercicio, como también comparte el portavoz de la entidad demandante, Diego Maraña.

“El procedimiento no puede dilatarse durante más tiempo. Estoy convencido de que esto prospera o se muere”, avanza. La Comisión Europea notificó a España la apertura de un procedimiento de sanción por haber prolongado ilegalmente la concesión, con una comunicación en la que también reprobó a Italia no haber hecho nada para revertir una situación similar con la audasa transalpina, Società Autostrada Tirrenica. Entre la decisión judicial contraria al Gobierno italiano y esta notificación comunitaria transcurrieron dos años, que en el caso de España se cumplen el próximo mes de septiembre. FARO ha contactado con el Ejecutivo comunitario, que ha eludido anticipar un plazo máximo para determinar si las explicaciones aportadas por el Gobierno son o no válidas.

“Las autoridades españolas respondieron a la carta” y, desde entonces, “los servicios de la Comisión han estado en contacto” con Madrid, exponen fuentes oficiales. El caso continúa “bajo investigación”, pero bajo un manto absoluto de secretismo. “Al estar sujetos a una obligación de confidencialidad en lo que respecta a los procedimientos de infracción, no podemos hacer más comentarios en este momento”, zanjan. El silencio desde el Ejecutivo español es, también, completo. “Es increíble que las alegaciones sean un secreto de Estado. Es una losa que nos va a afectar a los gallegos hasta el año 2048, y aun así no actúa con transparencia”, reprueba Maraña. En la última respuesta por escrito remitida por el Gobierno al Congreso, a preguntas de los diputados populares Celso Delgado y Jaime de Olano, se limitó a apuntar que “en cuanto a las posibles valoraciones sobre la afectación en la resolución del procedimiento de otros casos que se presumen semejantes al que nos ocupa [...], se indica que en este momento el Gobierno no debe ni puede pronunciarse”. Este documento entró por registro el 6 de octubre pasado.

¿Qué pasa si Bruselas determina que hay que revertir la ampliación de la concesión? Audasa ofrece en cada balance contable su propia versión: “Implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de la compañía a ser debidamente indemnizada”, y por un importe que “sería significativamente superior al importe actual de su deuda”. Ésta supera los 1.000 millones de euros; a juicio de la concesionaria, es lo que debería cobrar en una hipotética pérdida del derecho de explotación de esta vía de alta capacidad. “En todo el tiempo que Audasa ha explotado la AP-9 –continúa Diego Maraña–, solo han amortizado un 30% de la deuda”. Desde el año 1990, la sociedad ha formalizado más de una veintena de emisiones de deuda, como figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A mayores del extenso plazo de la concesión actual, las obras de ampliación del puente de Rande confirieron a Audasa el derecho a imputar una subida extraordinaria de un 1% de las tarifas durante veinte años, y que el actual Gobierno ha decidido mantener para no abonar de una tacada el saldo de compensación pendiente con la compañía por la ejecución de esos trabajos.

Claves

Una denuncia cursada en 2019

El procedimiento sufrió retrasos por el COVID y la guerra de Ucrania. Pero en septiembre se cumplirán dos años desde que Bruselas notificó a España que la prórroga de la concesión a 2048 contraviene la legislación comunitaria.

Un doble peaje a pagar a Audasa

Además de la extensa duración de la concesión, la sociedad imputará durante veinte años una subida extra de los peajes de un 1% –ahora asumida por el erario público para contener la inflación– en compensación por las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago.