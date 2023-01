Los Reyes Magos recompensaron su esfuerzo y constancia “anticipadamente” y, desde finales de diciembre, Noela Avendaño es funcionaria del Concello tras 14 años en la Gerencia de Urbanismo. “Estoy supercontenta. Nunca me he rendido y por fin tengo un trabajo para toda la vida”, celebra la joven, que firmaba su plaza el pasado día 23 en un acto que no quisieron perderse ni el alcalde Caballero ni la concejala María José Caride. “Los dos me felicitaron por mi trabajo”, revela.

Siempre tuvo claro que quería formarse y tener un empleo. Estudió un ciclo de FP en Gestión Administrativa y en 2009 se incorporó al Concello gracias a un convenio con la asociación Down Vigo: “Empecé como ordenanza y al poco tiempo pasé a ser auxiliar administrativa. Mi trabajo consiste en digitalizar las fichas antiguas de licencias de obras y archivarlas en el ordenador”. A sus 35 años, Noela se ha convertido en la primera usuaria de Down Vigo que consigue una plaza de funcionaria y, sin duda, en una inspiración para otros jóvenes de la asociación, además de un ejemplo de integración para toda la sociedad. “Pienso que con trabajo y esfuerzo cualquiera de mis compañeras y compañeros lo pueden conseguir”, les anima. Y además ve más cerca su aspiración de empezar a volar completamente sola: “Llevo tiempo con esa idea. Solo me faltaba la plaza para cumplir el sueño de independizarme y ya he empezado a buscar piso en Vigo”, comenta Noela, que cada día coge el barco a las 7.30 horas de la mañana desde Cangas, donde vive con sus padres. Tanto ellos como sus dos hermanos pequeños, de 30 y 19 años, comparten la alegría por su logro. “Están todos orgullosos”, celebra. Sus padres la acompañaron durante el acto de firma de su plaza celebrado en el Concello, al que también asistieron el presidente y el director de Down Vigo, José Manuel García Orois y Roberto Campo, respectivamente. Y, como no podía ser de otra manera, sus compañeros de la Gerencia de Urbanismo la han felicitado. “Me llevo muy bien con todos. Y no solo con los de mi oficina, me llevo muy bien en general. Lo que más me gusta es trabajar con el ordenador y el compañerismo que hay en la oficina”, señala. Noela asegura que se esfuerza a diario y que no ha rebajado su ritmo ni un ápice desde que se ha convertido en funcionaria municipal: “Sigo duro, duro”. Su horario laboral termina a las 14 horas, pero Noela también estudia piano y practica danza. Dice que le gustan ambas actividades porque le permiten expresarse. “Empecé desde niña y hasta ahora. No paro”, admite entre risas. Y entre tantas ocupaciones también saca tiempo como cualquier otra joven de su edad para compartirlo con sus amigos. “Salgo con ellos en Vigo y también tengo uno que es de Moaña”. Uno de los principales objetivos de Down Vigo es facilitar la inserción laboral de sus usuarios como un paso imprescindible hacia la integración social y la autonomía. Para ello, mantiene convenios con instituciones como el Concello, Zona Franca o la Universidad para la formación, la realización de prácticas preprofesionales o la incorporación a puestos de trabajo. Además cada año también preparan los exámenes de acceso a empleos públicos. El mérito de todos estos jóvenes es incuestionable pues, como asegura Noela con rotundidad, no hay ningún otro secreto para conseguir sus objetivos más que el de “trabajar mucho”.