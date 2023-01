¡Ay, aquellos años 80 en que Manuel Alvite fue concejal del concello de Vigo! Charlamos ayer y recordamos aquel episodio protagonizado por Camilo J. Cela, cuya presencia en Vigo había gestionado Alvite por 200.000 pesetas antes de que le dieran el Nobel y el escritor subió a 2 millones tras recibirlo, como condición sine que non para venir a una ciudad que ya lo tenía en su programa de actos, consciente de que su ausencia iba a disuadir a mucha prensa española ya acreditada. Un día habrá que contar la anécdota con detalle, pero diré que exigió un coche grande con chófer para que lo moviera por Galicia, Alvite le mandó su flamante Ford Granada y como conductor a Pipo, un conocido taxista vigués pero, como no le bastó, exigió dinero en mano para comprarle un abrigo de pieles para Marina, su mujer, a una peletera de Padrón. Claro, el Concello no podía hacer eso y al final suspendió su venida a Vigo, tras haber utilizado coche, chófer y quedarse incluso con los 8 libros de vigueses que le había enviado Alvite, que estuvo al borde del ataque de nervios, para que los dedicara. Y lo que me callo.

Un intensivista social Incansable este Alvite a pesar de ser de la quinta del 41, todo un activista del encuentro social en peñas y pandillas en que manda su espíritu jovial, su sentido del humor y su inteligencia en estado de prevengan,. Y un gran trabajador antaño que ahora disfruta de merecido descanso jubilatorio. A ver quien se olvida de los viajes gastronómicos que organizaba a sus tierras maragatas, con autobús lleno de invitados. Alvite empezó de joven en Vigo trabajando para FARO con Cerezales en deportes (1962-64), y al tiempo en La Voz de Vigo (1958-65), en jornadas maratonianas porque también estudiaba en Peritos. Lo dejó todo por la representación de muebles de cocina en Madrid de una importante empresa, a donde se fue con Moncho Villot, y luego montó en Vigo su propia empresa en esta materia, que continúan sus hjos. Galicia, paisaxe de futuro Y aviso de que la Xunta presentará el lunes en Vigo “Galicia, paisaxe de futuro”, un libro institucional con Carlos Rodríguez como autor de las fotos de una Galicia moderna y urbana. Me pregunto si será capaz de superar “Galicia eterna”, aquel libro de inmensa belleza que publicó sobre paisaje gallego. En éste, textos de Onega, Alberto Barciela, Javier Glez. Méndez y Marina Mayoral.