Pelu, cámara y... ¡adopción!

Se formó como auxiliar veterinaria porque le encantaban los animales, pero reconoce que no llevó nada bien esa cara más dura de los cuidados y, finalmente, hace cuatro años decidió abrir una peluquería canina en Avenida de Castrelos. A la semana, por el centro de Laura Villar apareció Ale Rodríguez para comprar algunas cosas para su perro y, sin saber muy bien cómo, poco tiempo después estaban viajando juntas para hacer una sesión a los “clientes” tan particulares de esta fotógrafa viguesa.

Desde el principio supieron que constituían un buen tándem y su pasión por los animales las unió todavía más, por lo que era cuestión de tiempo que se embarcaran en una iniciativa como la que pondrán en marcha este mes en la ciudad. Con el objetivo de ayudar a aquellos perros que llevan “demasiado” tiempo de su vida en una protectora a encontrar una familia, Laura Villar y Ale Rodríguez han decidido aunar esfuerzos echando mano de sus dos profesiones para intentar fomentar la adopción de estos animales “invisibles” a través de un cambio de ‘look’.

“La idea es acercarnos un día a una protectora de la zona, dejar que los voluntarios nos digan cuáles son aquellos perros que lo tienen más difícil, hacer unas fotos y vídeos generales de cómo viven en los refugios para que la gente conozca también todo el trabajo que se hace en ellos, porque es duro y necesitan apoyo, y luego traerlos para el centro de la ciudad, hacer unas fotos del antes en el estudio de Ale y luego llevarlos a mi pelu para bañarlos, cortarles el pelo, peinarlos y efectuar todo el mantenimiento que sea necesario, para volver a hacer una foto del después”, indica la propietaria de Chuliños Peluquería Canina. La puesta en marcha de “Pelu, cámara, adopción” es fruto también de la propia experiencia de estas dos jóvenes viguesas, puesto que Laura Villar asegura que “a veces venían aquí perros de protectoras y Ale les hacía fotos, pero antes de que acabara de editarlas ya habían sido adoptados. Es increíble como solo con bañarlos y cortarles el pelo, la gente se fija más en ellos, por eso creemos que este proyecto va a funcionar”.

Y todo apunta a que no se equivoca. Buena muestra de ello es la gran acogida que ha tenido ya esta propuesta entre las protectoras del área, compañeros de profesión y público general, puesto que todavía no han llevado a cabo el primer cambio de ‘look’ y ya se han interesado por la iniciativa los refugios de Os Biosbardos, Villa Peixiño y Aloia. En este sentido, Ale Rodríguez señala que “queremos hacer esto dos veces al mes y vamos a empezar el próximo día 18. Aún no sabemos a qué protectora iremos a buscar al primer perro, pero fijísimo que a una de estas tres”.

Esta viguesa es la creadora del único estudio de fotografía animal de la ciudad, SköllDog, y también una de las impulsoras del evento solidario Photocan Skölldog, que el pasado mes de septiembre logró recaudar más de 2.000 euros para protectoras del área gracias a la instalación de un photocall canino en Churruca, un evento en el que Laura también supuso un pilar fundamental. Ale Rodríguez comenta que en “Pelu, cámara, adopción” la mayor prioridad será “intentar dar salida a aquellos perros que llevan más tiempo en las protectoras, porque sabemos que cuando la gente se anima a adoptar, quieren cachorros, pero nos da mucha pena saber que hay animales que llevan hasta diez años en los refugios. La gente no es consciente de los beneficios de adoptar a un perro adulto, porque los voluntarios ya conocen su carácter y pueden aconsejarte si buscas a un perro tranquilo o a uno más activo para salir a hacer deporte, por ejemplo”.

Poco a poco, Laura y Ale irán compartiendo el proceso de cambio de diferentes animales y animan a la población a dar difusión a su iniciativa para, “entre todos”, poder dar una vida mejor a estos animales que todavía no han encontrado su oportunidad. Además, ambas ofrecerán una sesión de peluquería canina y una minisesión de fotos gratuitas para las familias adoptantes como incentivo.