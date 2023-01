Continúa la polémica alrededor de la marcha del 'Dirt Jump' de As Avenidas. Después de que O Marisquiño difundiera este miércoles un comunicado en el que anunciaba la salida de esta prueba del centro de Vigo, dos de las instituciones colaboradoras, Concello y Autoridad Portuaria, han reaccionado a la noticia que ponía en jaque la celebración de la prueba más multitudinaria, compleja y vistosa de su programa.

La organización del festival señaló a la falta de respuestas del Puerto de Vigo en su solicitud de cesión de espacios como la causa de este cambio de escenario. Y es que ni el requerimiento del 8 de septiembre ni el del 1 de diciembre recibieron respuesta, por lo que con la ley en la mano se interpreta como una "no autorización" que les obliga a trabajar en una nueva sede para acoger la prueba de la Copa Mundial.

Sin embargo, desde Praza da Estrela se encuentran hasta cierto punto contrariados por esta premura, ya que normalmente la aprobación de estos usos se produce a finales de junio o en el mes de julio como ratifican los documentos de las ediciones anteriores. El presidente de la Autoridad Portuaria cree que es una "excusa" y que en realidad la organización del festival "se va porque quieren".

Jesús Vázquez Almuiña insiste en mantener su colaboración con el festival que ha crecido durante los últimos lustros en el abrigo que le ofrecía el Náutico y los distintos terrenos portuarios desde el Muelle de Trasatlánticos hasta El Nadador. Ya el año pasado recibieron con sorpresa la "descentralización" del programa con el traslado del baloncesto 3x3 a la plaza pública superior de Vialia o a la competición de skate a la playa de Samil.

Sin embargo, el todavía máximo responsable del puerto olívico tiene clara su línea roja: "no nos van a imponer ni los planes de seguridad ni los plazos". De esta forma, condicionan al calendario habitual y a la evaluación por parte de los técnicos la autorización para el uso del reformado paseo de As Avenidas, para el que no cierran la puerta y solamente dicen que "accidentes como el de 2018 no se pueden repetir".

El Concello ya busca una solución

A esta reacción se sumaría también el Concello, quien se ha sorprendido al ser "la primera vez que sucede". El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, señaló que si la no autorización es negativa, "el Puerto vuelve a no estar a la altura de lo que Vigo requiere".

El regidor puso en valor que la prueba del 'Dirt Jump' es una de las "partes centrales y vistosas" de O Marisquiño, por lo que ya están "en contacto y vamos a buscar una solución". De esta forma, escucharán sus sugerencias y necesidades para garantizar que en esta edición "O Marisquiño será el mejor de la historia y seguirá en Vigo".

Caballero también cargó contra Almuiña al considerar que "es una muestra más de su absoluta ineficiencia", ya que "cada vez que hay algo que tiene que ver con la ciudad nos encontramos esto". El primer edil también recalcó que "es un evento de rango europeo y cada vez más de rango mundial de deportes urbanos", por lo que seguirán haciendo caso a los planteamientos de la organización.