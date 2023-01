El nuevo año nos trajo la pérdida del redondelano de fe José Barciela Martínez, Pucho para los suyos, jugador de joven y vicepresidente del club de fútbol Choco y uno de los fundadores de la popular Festa do Choco, que se fue con 85 años pero dejó memoria imborrable de su Casa Barciela. Podríamos decir que Pucho fue uno de esos niños de la barra que crecieron en un bar o un restaurante, porque él lo hizo desde los diez allá por 1948 en el que tenían sus padres, que él continuó y elevó a la gloria de los fogones hasta que lo cerró por jubilación en 2002 o 2003. Su hijo Alberto Barciela (y Alicia, su hermana), periodista, empresario, pluma de altos vuelos, habrá conocidos esa experiencia de andar de niño entre fogones que servían a clientes de fidelidad sin tacha como los Magdalena, Telmo Tojeiro, Gene Cabaleiro, José María Barreiro, Carlos Rguez... con María Alicia o Flora en los pucheros y Pucho sembrando cordialidad culinaria entre las mesas.

Aquellas casas de comidas

Con Pucho se fue uno de los representantes preclaros de esas casas de comidas que cimentaron la cocina gallega, sagas familiares que solían tener una mujer mandando en retaguardia, como Casa Gazpara con Isaura y Lala, el Armando o el Turista en Vigo, Casa Juana, en Arzúa, o Loliña, en Carril, el de Pepe y Amelia en Poio, que su hijo llevó al firmamento Michelin, el de Manolo Cores, Chocolate, con Josefa en la cocina en Vilaxoán, el Exprés, en Curtis, que va por la tercera o cuarta generación... Aún sobreviven algunos de estos espacios que respetan una decoración común con mesas de hule o ese calendario Michelín en la pared.

Isabel Sobrino, hija de Xosé Guillermo, expone sus fotos

¡Isabel Sobrino! ¿Cómo me despisté tanto de tu existencia siendo hija de un amigo como el pintor vigués que se nos fue Xosé Guillermo (y de Carmela), del que tanto he escrito? Más de una vez hablé de tu hermano Sagar, músico, pero a ti te perdí o nunca te encontré como debía quizás porque te fuiste a vivir a Barcelona. Ahora me entero de que vas a mostrar desde el viernes en la sala de A Madriña (Churruca, 12, entresuelo) tu faceta como fotógrafa con la exposición “Inconsecuencias”, que no explico ahora pero recomiendo visita. Ahora me entero que en tu vida fuiste o eres cantante, actriz, actriz de doblaje, locutora.. y hasta cabaretera en el sentido artístico. Ahora sé que tu primera expo de fotos fue en Barcelona hace dos años en el Barrio Gótico. Ahora nos toca a nosotros reencontrarte y conocerte, hija de Xosé Guillermo.