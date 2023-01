Empleados del Hotel Bahía denuncian un despido colectivo tras la compra de Ferreiro

La compra del Hotel Bahía de Vigo por parte del grupo empresarial compostelano que dirige Rafael Ferreiro el pasado mes de noviembre suponía toda una carta de intenciones para la renovación de sus instalaciones. Lo que no esperaban los empleados es que ellos también irían en el mismo saco. Y es que una veintena de trabajadores de restauración y cafetería así como eventuales recibieron en los últimos días sendas cartas de despido alegando “naturaleza objetiva” en este despido colectivo, tal y como se recoge en la misiva y explica una de las afectadas.

A los trabajadores, según relata esta misma afectada se les había transmitido su continuidad una vez el hotel cambió de manos, por lo que esta situación ha pillado a más de uno por sorpresa. “Nos dijeron que íbamos a seguir y que no pararíamos hasta febrero de 2024 que era cuando empezarían las obras, peor no han pasado más de dos meses y ya nos han echado. Era algo que no esperábamos, sobre todo porque obliga a cerrar el restaurante y la cafetería, solo quedaría el propio hospedaje y recepción”, cuenta una de las trabajadoras despedidas.

Cuenta a mayores que en los próximos días se pondrán en contacto con su sindicato sobre los pasos a tomar.