Problemas con la detección de aviones obligan a retrasar la torre de control futurista de Peinador

Si hay una máxima con la que se trabaja en el sector de la aviación es que la seguridad siempre es lo primero. Y si hay dudas de que algo pueda fallar, se para y se revisa. Esto es lo que estaría sucediendo actualmente con el proyecto de la torre de control remota de Peinador. La obra civil de la infraestructura futurista de Vigo se terminó hace meses. Junto con la de Menorca, será la primera de este tipo en España. Pero ninguna de las dos lo hará dentro del cronograma previsto: la de Baleares tendría que estar ya operativa, pero está parada; y la de Vigo, según apuntó en una entrevista a FARO la directora de la terminal, Ana Molés, debería encontrarse a punto para su despegue. “Si la AESA nos da el certificado y no hay ningún contrapié, será durante el invierno 2022-2023”, aseguró el pasado mes de marzo. Pero finalmente no será así.

En los últimos meses, y según fuentes conocedoras del desarrollo el proyecto y también de la Unión Sindical de Controladores Aéreos consultadas por este periódico, se han detectado algunas deficiencias que deben pulirse para poder poner en marcha la torre futurista de control aéreo de Vigo. “El rendimiento del sistema no es el esperado y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tiene que revisar proyecto, así como la idoneidad de la solución elegida de acuerdo con la tipología del tráfico aéreo de Peinador”, apunta un portavoz oficial del sindicato.

Uno de los problemas que se habría detectado en la fase de pruebas y que tiene que acabar validando AESA afectaría a algo tan clave para un controlador aéreo como es la perfecta visión de los aviones que despegan y aterrizan en Peinador. “En algunos casos el sistema no los detectaba e incluso había problemas con aves que se cruzaban en la pista. El sistema no los reconoce y por lo tanto no los detecta”, apuntan fuentes conocedoras.

Desde el sindicato de controladores señalan precisamente que este sería uno de los problemas que estaría siendo también revisado. “Se está viendo si los requisitos de detección y reconocimiento de aeronaves por el sistema son los adecuados y se está a la espera de lo que diga la AESA”, agregan. “Ahora mismo está parado pendiente de su informe”, señalan.

Desde Aena, sin embargo, no hablan de que el proyecto esté parado. Confirman que el proceso se ha ralentizado, aunque apuntan a otros factores. “Para obtener ciertos datos es necesario hacer pruebas con buena meteorología; y los temporales de las últimas semanas han ralentizado el proceso”, explica un portavoz oficial.

Nueva tecnología

Desde el gestor aeroportuario señalan que el instalador “está realizando los ajustes necesarios en el sistema a tenor de los resultados de las distintas pruebas realizadas”. Pero no habla ni de fallos, ni de problemas. “Al tratarse de una nueva tecnología y ser pionera en España, se está realizando muy pormenorizadamente”. Aunque asumen que no pueden prever la fecha de su puesta en marcha, subrayan que será con “todas las garantías de seguridad y todos los procesos validados y supervisados por la AESA”.

La obra civil ya culminó. Según Aena, ahora se está instalando el equipamiento en las instalaciones de la sala control que está llamada a sustituir a la actual torre física y con visión directa sobre la pista se construyó en el antiguo parking abandonado de Peinador. Desde allí está previsto que los controladores aéreos gestionen el tráfico del aeropuerto de Vigo a través de varias pantallas de alta definición y 360º (como las de la imagen superior, en el aeropuerto de London City).

A mayores, y según el proyecto, se prevé también que desde la sala futurista de Vigo se acabe controlando tráfico de otros dos aeropuerto nacionales. Los de A Coruña y Cuatro Vientos estaban entre los probables.

A principios del año pasado Aena puso una de las guindas del proyecto al instalar en el tejado de la torre actual el soporte y las 14 cámaras de vídeo a través de las que se capta todo el campo de vuelo del aeropuerto de Vigo y cuya imagen se traslada a la nueva sala de control.

Aunque los primeros trabajos de construcción de la torre virtual del aeropuerto de Vigo comenzaron a desarrollarse ya en 2019, no fue hasta casi un año después cuando se adjudicó uno de los principales contratos de este proyecto a la alianza FerroNATS-Searidge, empresas que fueron las encargadas de construir todo el entramado tecnológico del Centro de Control de Vigo. Desde el sindicato USCA aseguran que por el momento los controladores no han recibido la formación necesaria.