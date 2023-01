El PP denunció ayer las nuevas “artimañas” por parte del gobierno de Abel Caballero para impedir a la oposición ejercer el control político que le corresponde y anunció que recurrirá otra vez a la Valedora do Pobo para evitarlo. El origen de las quejas del PP está en que el Gobierno local le ha dado 24 horas para fiscalizar un millar de expedientes de empleo que solicitó sin éxito el pasado julio y a los que ahora tendrá acceso gracias a la Valedora do Pobo, la cual calificó de “pretextos inverosímiles” los esgrimidos por el Ayuntamiento para no cederlos a la oposición.

En total son más de un millar de expedientes de empleo, de entre los años 2015 y 2022, incluyendo los datos de los docentes, facturas de material y empresas adjudicatarias de los Obradoiros de Emprego y los Programas Integrados que, aunque financiados por la Xunta, gestiona directamente el Ayuntamiento, así como la misma documentación relativa a los planes municipales “Vigo pola Inserción Laboral” y “Vigo polo Emprego da Xuventude”. “Han tardado más de seis meses en darnos acceso de un día”, criticó el portavoz de los populares, Alfonso Marnotes, para quien la técnica de enterrar a la oposición en papeleo imposible de fiscalizar en tan pocas horas no es sino una “artimaña” de la teniente de alcalde y concejala del área de Economía, Fondos Europeos, Patrimonio y Empleo, Elena Espinosa. “¿Por qué tanto interés en dificultar el control político?”, se preguntó Marnotes tras señalar que es “inviable” supervisar tantos expedientes en tan poco tiempo y que se ve obligado a solicitar de nuevo la intervención de la Valedora do Pobo para reclamar un acceso gradual a estos expedientes.