El Concello estudia una prórroga de becas para libros si persiste la elevada inflación

A falta de conocer el dato definitivo de la inflación correspondiente al mes de diciembre –se difundirá este viernes–, que la revalorización de los precios va a seguir dañando el bolsillo de los hogares es un escenario que nadie discute. En lo que respecta al nuevo año, está por ver hasta qué punto medra el IPC una vez retirado el bono general a los carburantes –Vigo es, solo tras Bilbao, la segunda gran ciudad española con la cotización más elevada– y si continúa el rally en el coste de los alimentos. En todo caso, el consenso de los economistas dibuja un 2023 con pocas alegrías para las economías familiares. Los expertos de Funcas, por ejemplo, que es una de las casas de análisis de mayor prestigio, estiman que cerraremos este ejercicio con un IPC de casi el 5%, pero que el de los alimentos frescos o no procesados seguirá por las nubes (7,5%). Aunque la vigilancia sobre la inflación está activa en todo momento en las administraciones, en Praza do Rei servirá además de termómetro para decidir si se prolonga o no una de las medidas de mayor impacto ejecutadas en 2022: el bono para la compra de libros.

“Estoy estudiando la posibilidad de hacerlo, lo evaluaremos en función de la inflación”, avanzó ayer el alcalde, Abel Caballero. “Si continúa mal se volverán a dar para el próximo curso”. La decisión se adoptará a mediados de año, al finalizar el actual programa académico. Para ese momento, de nuevo según las estimaciones de Funcas, el IPC general y la denominada inflación subyacente (es la que no integra ni precios energéticos ni alimentos sin elaborar) rondarán el 4%. Eso sí, la volatilidad es tan grande y el panorama geopolítico tan imprevisible que es más que complicado realizar estimaciones ciertas. Esa eventual renovación de los cheques para libros tendría un impacto en las cuentas municipales de más de 5 millones de euros. El Concello abrirá la próxima semana el plazo de solicitud de las ayudas para los libros de texto Hasta el momento, el Concello ha recibido ya más de 11.000 solicitudes para esta primera edición de la beca, que consiste en el desembolso de 205 euros para todos los alumnos de Primaria, Secundaria y Educación Especial. Las peticiones ya cursadas –la mayoría se han formulado por vía telemática– corresponden casi a la mitad de los niños beneficiarios, cifrados por el ejecutivo municipal en unos 25.000. El cheque se circunscribe a aquellos matriculados en centros educativos del término municipal de Vigo, no pudiendo optar aquellos que estén matriculados fuera de la ciudad. El regidor vigués recordó que el que preside es el único gobierno local de España que ha adoptado una medida de estas características, pensada precisamente para aliviar el peso de la inflación en las carteras de los hogares. Los interesados podrán optar a estos 205 euros hasta el 2 de febrero, cuando se cerrará la convocatoria. Además de por vía telemática, las dependencias municipales atenderán las peticiones presenciales (de lunes a jueves, de 16 a 20 horas si cita previa). Vuelven las obras Abel Caballero se refirió también a la reactivación de múltiples obras que habían quedado suspendidas con motivo de la Navidad, como la humanización de Martínez Garrido, la potabilizadora, la humanización de Clara Campoamor, el recubrimiento de los patios de los colegios Villalaura y Javier Sensat, la segunda fase de las rampas de Gran Vía o el ascensor en Travesía de Vigo. Se retomarán asimismo los trabajos de excavación arqueológica en Porta do Sol, donde afloraron restos de la antigua muralla de la ciudad. “Tenemos que situar bien todos los restos. Después tendremos que ver las formas para continuar el túnel y dar tratamiento a la muralla, tendremos que ir juntos con Patrimonio de la Xunta”.