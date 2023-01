El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró ayer que ve al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “nervioso e irascible” con la ciudad y criticó que el gobierno autonómico no invierta en la ciudad y la “margine” pese a ser la más poblada de Galicia. Según el regidor, no es solo que la Xunta no invierta en Vigo, es que el Gobierno central aporta “docenas y docenas de millones”mientras que la administración gallega “no pone ni un céntimo”. “Rueda para esta ciudad es peor que Feijóo. No es que eche de menos a Feijóo; no, no, pero si era posible empeorarlo... está pasando”, señaló, si bien dijo que no tiene problemas en reunirse con él para tratar a Vigo con el respeto que merece.

Caballero defendió su proyecto para la ciudad y aguarda un mejor resultado que el actual en las elecciones del próximo mes de mayo. “Siempre es complicado mejorar cuando tienes un 68% de apoyo y 20 de 27 concejales pero yo no renuncio a nada”, resumió.