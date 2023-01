Crece el ‘amor’ entre Vigo y Portugal: “La imagen que tenemos de los portugueses ha mejorado”

El alumbrado de Navidad no ha sido lo único que ha acortado las distancias entre Vigo y Portugal. Vecinos autóctonos y del país luso se han aproximado más que nunca en los últimos años por medio de las aplicaciones de citas. Este domingo 8 de enero es una de las jornadas en las que se producen más conexiones entre solteros vía digital, según Tinder. La percepción que los gallegos tienen de los portugueses ha mejorado desde las pasadas tres décadas.

“En los últimos 30 años, la imagen que tenemos de los portugueses se ha convertido en mucho más positiva”, afirma a FARO el sociólogo y profesor en la Universidad de Vigo (UVigo) José Durán. Esta mudanza se ha ido gestando “desde que el país se ha ido modernizando”. Antaño, impactaba ver al otro lado de la raia, sobre todo en las ciudades más pobladas, a “niños pidiendo en las calles”, pero actualmente Portugal se percibe como “un país europeo, un poco más pobre que España, donde se come bien y se está a gusto”. Ocurre lo mismo desde el otro punto de vista: “Ellos ya no nos ven tampoco como personas que vamos a la Fortaleza de Valença do Minho a comprar toallas”.

“Los portugueses ya no nos ven tampoco como personas que vamos a la Fortaleza de Valença do Minho a comprar toallas” José Durán - Sociólogo de la Universidad de Vigo

Las redes sociales, especialmente aquellas para concertar encuentros, han aupado las conexiones entre vecinos gallegos y portugueses en los últimos 10 años debido, en cierto modo, a la cercanía territorial. La mejora de la apreciación mutua y la semejanza entre las dos culturas han colaborado igualmente en el inicio de nuevos vínculos, si bien, de forma generalizada, resulta más complicado conectar a fondo con un foráneo, esgrime Durán: “Somos animales culturales, es decir, nuestra manera de ver el mundo es a través de la cultura y esta sí que interfiere”.

Al hilo, las propias redes no habrían formado parte directa de la mejor estimación hacia nuestros irmãos. “El contacto físico, con la realidad, es lo que cambia el estereotipo, y las redes sociales tan solo proyectan una imagen”, sentencia el sociólogo de la UVigo.

Amaya Terrón, psicóloga: “Cuando estamos en un lugar, los estereotipos y la primera imagen son diferentes a cuando estamos detrás de una pantalla”

Desde el prisma psicológico, las aplicaciones de citas sí podrían contribuir, de alguna manera, a derribar muros fronterizos mentales. El fenómeno de conocer a individuos de otros países y culturas a un nivel más íntimo ha ayudado a reducir los clichés que pudieran existir. Así lo considera, por su parte, la psicóloga clínica especializada en redes sociales Amaya Terrón.

“Cuando estamos en un lugar, los estereotipos y la primera imagen, es decir, los miedos ante lo desconocido, son diferentes a cuando estamos detrás de una pantalla”, abunda. “Todas esas barreras y protecciones no tienen utilidad si no sentimos ese miedo. En el instante en el que cruzamos la frontera y conocemos a la persona, la juzgamos a ella, no su condición, nacionalidad, etc. Eso nos da cierta libertad y creo que en eso sí nos han ayudado las redes sociales”.

El fenómeno de poder conocer a personas de otros países y otras culturas a un nivel más íntimo ha ayudado a reducir los estereotipos que pudieran existir

Opciones en España y Portugal

¿Cuantas más posibilidades de encontrar pareja mejor? “Cuando tenemos muchas opciones, pero no sabemos lo que queremos, podemos perdernos ante semejante panorama aumentado, así, la indecisión y la incertidumbre, y si no sabemos manejarnos en ese escenario, podemos caer en crisis e insatisfacción constante”, aclara Terrón.

“En el momento en el que hay mucha oferta, nos hacemos más demandantes, pero hay usuarios que no cuentan con que a esa situación están expuestos todos igualmente y cada vez las exigencias son más grandes; la realidad no cambia, por lo que la frustración está servida”, puntualiza la experta especializada, asimismo, en conflictos de pareja.

En este mismo sentido, el modus operandi en las apps de encuentros puede afectar al posterior comportamiento de sus miembros. “La inseguridad hace que nos resulte muy atractivo cambiar nuestra imagen sin apenas salir de casa, pero cuando damos una imagen distorsionada y luego nos tenemos que enfrentar a la realidad, surgen temores, miedos e inseguridades”, finaliza Terrón.

Conversas con portugueses

“Si colocas un radio de alcance de algo más de 30 kilómetros, ya te coge Portugal. Yo he hecho matches –dos personas están dispuestas a conversar­– tanto con mujeres de España como de Portugal”, cuenta a FARO Carlos, un vigués de 26 años que ha instalado Tinder para conocer chicas, pues sus “obligaciones laborales” no le dejan ni el tiempo ni las oportunidades de socializar que antes disponía. “Hablar con portuguesas es más complicado por el idioma, cuesta entenderse realmente, usé el inglés y el portuñol… Al final te acabas enterando”, añade.

“Hablar con portuguesas es más complicado por el idioma, cuesta entenderse realmente, usé el inglés y el portuñol… Al final te acabas enterando” Carlos - Usuario de Tinder

A comienzos del pasado mes de diciembre, Carlos conoció a Winifer, vecina de Viana do Castelo nacida en Colombia. La distancia entre ambos lugares –60 km en línea recta y 100 en vehículo particular–, lejos de suponer una traba para ellos, ha significado una oportunidad para enriquecerse culturalmente. Fue ella quien dio el paso de conocerse en persona y decidió viajar a Vigo; días más tarde, él traspasó el confín. Actualmente, continúan disfrutando de su particular historia nacida bajo la luz de sus móviles.

Este 8 de enero, mayor actividad

Según datos aportados por Tinder, la aplicación de citas con mayor penetración en el mercado, se prevé el día D para hoy, el Dating Sunday: un 10 % más de solteros, un 35 % más de uso y más de un 30 % de matches en comparación a cualquier otra jornada. Coincidiendo con esta fecha, se estrenará una nueva funcionalidad en la que cada miembro podrá dejar claro en su perfil qué tipo de relación está procurando.

Así era el Tinder de los 80 y 90: "Caballero culto busca señora de hasta 48 años para relación seria" Gallegos que buscaban un compañero de vida, viudas que necesitaban a su par para ir al cine o mujeres con necesidad de bailar por las tardes con otras amigas con semejante espíritu copaban el ocaso del papel con sus deseos Leer más

Vigo y A Coruña consiguieron colarse en 2019 entre las 10 urbes españolas con mayor crecimiento en el empleo de la nombrada herramienta digital de ligue, registrando en 2020 un bum a raíz de la pandemia de COVID-19. De Galicia, la firma estadounidense destaca la playa de Rodas, en las islas Cíes, como el lugar ideal para tener un encuentro; ya dentro de la Ciudad Olívica, sugiere Samil, O Castro y su fortaleza, O Vao y el Casco Vello. En el norte, apuesta por la tortilla de Betanzos para un plan perfecto.

Otros informes de la app presentan datos esperanzadores: tres de cada cuatro jóvenes solteros –de 18 a 24 años– buscan una persona que sea “respetuosa o comprometida con causas sociales”, y el 72 % de los usuarios reflejan en sus perfiles que no beben o que solo lo hacen ocasionalmente, a la par que aumentan las citas sin alcohol. Como curiosidad final para los amantes del zodíaco, los individuos que comparten signo tienen más probabilidades de conectar entre sí.