Mientras muchos vecinos todavía tratan de digerir la resaca de Reyes, otros engalanan sus mesas para celebrar la Navidad ortodoxa, una tradición religiosa que tiene lugar la noche del 7 de enero en más de una veintena de países, entre ellos Ucrania, debido a que se rigen por el calendario juliano, mientras que las celebraciones religiosas de los cristianos católicos se basan en el calendario gregoriano. Los ciudadanos ucranianos ya asentados en Vigo y algunos refugiados que llegaron a la urbe olívica huyendo de la guerra, también han decidido rendir homenaje a sus costumbres, país y tradición con la celebración de una cena en consonancia con las costumbres que durante años han regido en sus hogares.

Marta Skyba es una de estas mujeres que sí organiza la popular cena ortodoxa en su casa. “La vida sigue, y yo quiero celebrar la vida, con mi familia”, relata esta ucraniana asentada desde hace años en Vigo. Cuenta Skyba que manda la tradición cocinar un total de 12 platos y beber nada que conlleve alcohol. “En mi caso no lo haremos exactamente igual, sino que será algo más ajustado, más sencillo”, explica esta vecina.

Entre los ingredientes y productos que protagonizan estos platos se encuentra el Uzvar, una bebida de frutas deshidratadas ( manzana, pera, ciruela) la Kutia, que es trigo cocido a fuego muy lento, con semillas de amapola, miel, pasa, nueces acompañado por otros productos como las habichuelas y champiñones marinados. “Hay algunos platos que tienen similitudes con la comida gallega, como el caldo”, cuenta Skyba.

Destaca también el Borscht, que es un tipo de caldo de remolacha que acompaña a otros platos como el arenque u otros pescados fritos. Más productos, bolsitas o saquitos de masa de distintos rellenos como patata cocida, requesón y cebolla frita, u hojas de repollo cocido relleno de carne y zanahorias. “A veces las familias empiezas entre 3 y 4 días antes para la preparación de todos los platos”, amplía. “Cada vez son más los ucranianos que únicamente celebran el 25 de diciembre la navidad”, concluye Skyba.

Por la contra, Marta Bachek, Yulia y otros tantos ucranianos que actualmente residen en Vigo declinaron realizar la tradicional cena ortodoxa. “No celebraré la Navidad este año porque no estoy con mi familia, así que no me pongo de humor festivo cuando mi país está en guerra... Hay noticias de un posible ataque masivo con misiles en Ucrania en estos días”, explicaba Bachek, pianista y alumna del Conservatorio Superior de Música de Vigo.

Y es que pese a la tregua de 36 horas anunciada por Rusia coincidiendo con la Navidad ortodoxa, las autoridades ucranianas han denunciado ataques en las últimas horas.