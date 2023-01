Tony y Woyza, de viaje

Ya pasado el último acto de reanimación monárquica de la ciudad, con incontables vigueses aclamando a los reyes precedidos del Paseo Triunfal del Alguacil Mayor Caballero, volvemos a la vida cotidiana. Yo, que no quiero más que lo que tengo, que es lo justo para que no sobre nada, pedí a los Magos un cepillo de espalda para la ducha, tras darme cuenta de me faltaba eso en la vida, y me han regalado dos, o sea que tengo hasta el final de mis tiempos. Llamo a Tony Lomba para darle cuenta de mis maravillosos cepillos y lo encuentro baldado, con no sé qué gripe, pero contento por cuatro cosas: salieron redondas las actuaciones con Eladio dos Santos con las que cerró el año en La Fábrica d Chocolate, dejó de beber hace un año, de fumar hace tres meses y... ¡la gran ilusión! El 14 viaja a Chile al Festival de Viña del Mar. Otra viguesa aunque de Moaña que viaja es mi querida Woyza, a quien con placer he cedido mi casa y hasta mi cuerpo para alguno de sus videoclips. La divina está feliz porque a finales de este mes marcha a México, su primera gira mexicana, con 3 actuaciones fijadas y otras por fijar.

Varito Botarate y Cía Estoy en Facebook hace años porque precisamente Woyza y Ani Boado me ingresaron ahí fuchicando en mi ordenador a escondidas como regalo de cumpleaños, pero ni lo veo ni practico. Solo entro cuando me llegan notificaciones a mi correo como las de Frank Vauxhall, y ayer entré por voyeurismo en los perfiles de sus amigos a ver de qué palo iban. Me encontré con tipos simpáticos, divertidos, animalistas, activistas antisistema, anarcos, lobos de bar y de barra de estética plural (rockeros, punk, ska, folk galego...) que me llamaron la atención por sus ingeniosos comentarios y los apodos con que se autonominan. Son vigueses algunos, los veo por el barrio viejo, clientes de Charo en el Princesa, gente de paz como Milagritos Depenaltix, Varito Botarate, Pandereta Ardiendo, Jeremías Ravachol, Soraia Comando Caracol, Malamadre Contirantes, Rebe Liberdade, Manu Jardcore, Txuki-Na Seica_Crua... El último de Navidad Y os aviso de que hoy, los vigueses de Crónicas Pop darán el último concierto de Navidad, a las 20 h. en la Plaza de la Independencia (con carpa por si llueve). Un grupo que os encantará hasta a los sesentones porque sus temas van desde los 80 hasta hoy. ¡Bien por Lucía, Quique, Roy, Willy, Rafa...!