Más de media docena de condenados en Vigo redujeron su pena por la nueva ley del “solo sí es sí”

Un joven venezolano que violó a una chica en una callejón de Teis en 2009, un entrenador de Mos que mantuvo relaciones con una jugadora que no alcanzaba la edad mínima de consentimiento sexual en 2016, un condenado que abusó de una adolescente que se había fugado de un centro de menores en 2019, otro vigués que abusó de su sobrina de tan solo siete años engañándola con peluches, un hombre que convenció a una adolescente para llevársela a un hotel y abusar de ella... Todos ellos y otros tantos agresores sexuales más han visto reducidas sus penas en las últimas semanas tras la entrada en vigor de la Ley 10/2022, popularmente conocida como la ley del “solo sí es sí”.

Siete casos

Y es que sus casos han sido susceptibles de revisión por parte de los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, van camino de la decena de casos de modificación de condenas al rebajarse las penas mínimas en varios delitos con la entrada en vigor de este nuevo marco legal

Causas juzgadas o sentenciadas

En todos estos autos, la Sección Quinta explica que la nueva normativa “nada establece” en cuanto a su aplicación “a procedimientos en trámite o ya juzgados y con sentencia firme”, como es el caso de los que protagonizan estos autos judiciales. Otra cuestión en la que incide la sala es que el Código Penal “establece una norma general” en el sentido de que “tendrán efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo”, incluso cuando se trate de una de una sentencia firme, en ejecución o incluso cumpliendo ya condena.

Revisiones de oficio

Estas revisiones pueden solicitarse tanto de oficio, como ha ocurrido en buena parte de ellas, o por las defensas de los condenados . En al menos un caso instado por el abogado defensor, no procedió la revisión de la condena a un agresor ya que los cambios en la ley no serían beneficioso para su causa. “A la vista de lo inicialmente expuesto y visto que la Ley 10/22 de 6 de septiembre en relación al primero de los delitos mencionados es claramente más perjudicial al reo, y en relación con el segundo delito la pena a imponer conforme a la misma es idéntica a la prevista en la legislación anterior, no procede revisar las penas de prisión impuestas”, esgrimía este auto.

Otro caso susceptible

Actualmente, se encuentra sobre la mesa de los magistrados de la Audiencia de Vigo otro caso que podría ser susceptible de revisión de condena por el que unos jóvenes fueron sentenciados por grabar y difundir en redes sociales la agresión a una mujer.

Criterio del TSXG

Sobre estas revisiones se pronunció el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fijando una revisión “caso por caso”, siempre que se atiendan las “concretas circunstancias” y se lleve a cabo un “ponderado análisis” de que la nueva norma favorece al reo.

Los magistrados apuntan que el legislador ha hecho posible que “ciertas conductas de carácter sexual que en el Código Penal de 1973 eran consideradas vejaciones injustas de carácter leve” pasen a ser consideradas “auténticas agresiones sexuales” y amplió los marcos penales “provocando la inevitable consecuencia de conminar con penas menores a ciertos delitos antes conminados con penas mayores”.