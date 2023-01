Si ayer hablé de veganos, hoy de animalistas y un libro

Ayer hablé de veganos y hoy voy a hablar de animalistas. Maldita sea, en qué líos me estoy metiendo, yo que como jamón y no pretendo ser un activista en defensa de los animales. Pero es que me entero en estos ambientes de que Ruin Alteredicions (Samuel Merino y Silvia Penas) ha publicado ya el libro Antoloxía Biosbarda Para Parche, del que hablamos cuando solo era un proyecto, cuyos beneficios se destinan a la protectora Os biosbardos, que es un refugio de animales sito en Ponteareas pero no pone fronteras a su trabajo animalista. Con el prólogo de la presidenta de esta asociación, Silvia Romero, ahí encontraréis poemas de 20 de nuestros poetas (Silvia Penas, Isolda Comesaña, Alfonso Rodríguez, Emma Pedreira, Carolina Sertal...) y diez fotógrafas e ilustradoras, como Álex Sobrin, Eva Casals, Miriam Rodríguez, Helena Quintela... A ver, docta comunidad de lectores: no solo puede ser este libro un delicado regalo por lo que contiene sino que sirve a una causa del espíritu que no engorda el bolsillo de nadie. ¿Y dónde podéis hallarlo? Pues online en www.atrastendadeparche.org. ¿Y espacios físicos? Pues en Vigo en @palleiraveganshop, @chulos_peluqueriacanina, @serigrafiamore... en Arcade en Herboristeria Vive a Natural, etc.

Sí, los padres son los Reyes Un día por estas fechas, siendo niño hace un suspiro, sorprendí a mi padre poniendo los regalos de Reyes. Me miró, nos miramos y cuando pasó el primer momento de estupefacción, se acercó a mí y me dijo: “Ya es hora de que te diga la verdad: los padres no existen. Yo soy el famoso rey negro Baltasar”. Desde entonces supe que los padres no eran más que reyes disfrazados, y que el mío se había quedado como Baltasar de trabajar como un negro para hacerme los regalos. Esto no es que haya ocurrido así pero el cerebro está para confabular cosas como estas, para urdir autoengaños que nos permitan ir sobreviviendo. Es una mentira como otra cualquiera porque sabemos que los padres no existen: son los Reyes. Y yo les pedí que me trajeran lo que he dejado de hacer en la vida por gilipollas. Ya os contaré. Y mi libro de Reyes Y yo dediqué una parte de la noche de Reyes a leer un libro comprado de vísperas: Matar a la bestia. Historia secrea de la guerra civil. Es el regalo que me hice a mí mismo para saber de la intrahistoria, las cosas de las que nunca se habla, en este libro escrito desde el bando que perdió la guerra.