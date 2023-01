Bueno es que sepa la gente vegana que en el corazón del Vigo viejo les han abierto otra tienda, tras la que inauguró en 2021 la repostera Sonia González en Baixada a Fonte, 10, The Hippie Baker , bajando hacia la calle de las ostras. Yo esto lo escribo con un bocata de jamón en espera pero no solo es que Ani Boado me lía sino que eso no obsta para que cuente que en la pequeña y ascendente calle San Julián, transversal de Peligros, hallaréis Palleira Vigo Shop, una pequeña tienda familiar formada por Mariate y Alvar, madre e hijo. Ellos mismos cuentan que son una familia multiespecie formada por los dos y Bruno e Iru, dos perretes que deben gozar de su compromiso animalista. ¡Qué interesante historia personal! Mariate fue médico de familia y decidió dedicar los años que le quedan hasta la jubilación a algo diferente, y Alvar es realizador audiovisual que, tras una estancia en Madrid, se volvió a Vigo sin saber qué hacer. Ambos se volcaron en este proyecto, con muchas ilusiones y no sin una especie de vértigo ante lo nuevo. Y ahí tenéis su tienda vegana de alimentación, granel (seco y congelado), cosmética, limpieza… en la que también cuentan con la sección “familia multiespecie”, dedicada promover el respeto a los animales.

De poesía, con Olga Novo Difícil conciliación la que estará sufriendo la poeta gallega Olga Novo si, como supongo, es amante de la vida que huye del mundanal ruido y añora la placidez bucólica de sus orígenes en Tierra de Lemos. La culpa la tiene ella por haber ganado con Feliz Idade el Premio Nacional de Poesía 2020, el Premio de la Crítica Española, el de la Crítica Galega… y por ello ser demandada aquí y allá en los cenáculos de la cultura. Por una de esas demandas estuvo ayer en Vigo para participar en el Club de Lectura del Ateneo Atlántico que coordina Luisa Abad. Yo, sin ser especialmente afecto a la poesía, quedé derretido cuando la oí recitar hace unos meses en el festival Kerouac el poema central de su libro, y supongo que ayer habrá pasado lo mismo entre los asistentes. Y que cerró la taberna Rikitri Y que me cuenta Emilio Baños que el sábado cerró definitivamente la taberna celtista Rikitri, antiguo bar de Anuncia en Hernán Cortés que los últimos 36 años tuteló Arximiro Rodríguez Carballeira, devoto del Celta por los siglos de los siglos amén. A ver si calculo bien. El 13 de enero de 1987, cuando Vigo y sus alrededores aparecieron cubiertos de nieve, firmaba Argimiro el contrato de alquiler del Rikitri, aunque abrió el 6 de febrero de ese año. A Emilio le trae recuerdos de su padre, fundador la distribuidora de cine de interesantísima historia para Vigo Baños Films, que era cliente del Rikitri, como tantos vigueses que por allí pasaron. Honor y gloria al Rikitri, que ya es memoria.