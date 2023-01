La diligencia de los Reyes Mayos llegó a Vigo poco antes de las 11.00 horas de la mañana y no tuvieron que hacer magia para que todos los niños del municipio supiesen de su presencia. Los saludos, aplausos y vítores se escuchaban en avenida de Castelao en medio de una kilométrica cola que llegaba hasta pasados los juzgados de calle Lalín, y más allá.

Melchor, Gaspar y Baltasar ya sentados en sus carrozas recibieron a los niños y sus familiares que disfrutaron de la primera de las cabalgatas previstas para el día de hoy, la estática. Ambientada en películas y cuentos infantiles como Bambi, Dumbo, Aladdin, Alicia en el País de las Maravillas, El bosque Animado, Peter Pan, Minions, Cenicienta o Hansel y Gretel, grandes y pequeños disfrutan desde las 11.00 horas y hasta las 15.00 de todos sus personajes favoritos.

Precisamente esta cercanía lo que más valoraron las familias. "Pueden pararse con los niños, chocar manos, los ven con calma… no es como el desfile de la tarde, que muchas veces ni los llegan a ver. La idea de mantener las dos es bastante buena", comentaba la familia Leal Yoldi, de Candeán.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también se acercó a saludar a los Reyes de Oriente y a todos los padres y niños que esperaban su turno en la cola. "Todos los niños y niñas de Vigo estaban esperando esto desde hace tres años, y por fin tenemos una cabalgata normal, sin restricciones ni mascarillas y con la felicidad absoluta" , explicaba el regidor, asombrado por la cantidad de gente que se congregó en las inmediaciones de Castelao para divisar las carrozas y los espectáculos de música y baile.

"Multiplicamos por 100 las expectativas. Y eso es porque los niños y niñas de Vigo se han portado muy bien y los Reyes vendrán muy espléndidos" , concluía el alcalde no sin antes recordar que la de Vigo es "la cabalgata más larga del mundo… en duración". "Y del planeta también", bromeó.

A partir de las 17:30, la comitiva de once carrozas en las que viajarán Melchor, Gaspar, Baltasar y la Cartera Real se pondrá en marcha por primera vez desde el 2022. Después de rodear la Porta do Atlántico que preside la rotonda de Plaza América, la cabalgata enfilará López Mora y Pi y Margall, donde desde las nueve de la mañana se instalará un vallado de protección a ambos lados de la calzada. De esta forma y llegando hasta la rotonda del Paseo de Alfonso XII sumará un kilómetro más de lo habitual. Desde el privilegiado mirador hacia la ría continuarán a pie, acompañados por el alcalde, hasta el árbol de Navidad ubicado en la Porta do Sol, donde los Reyes Magos se dirigirán a los allí presentes antes de recibir, como es habitual, la llave de la ciudad.

Desvíos y cortes de tráfico

Al igual que el plan de tráfico de la Navidad vigente desde el sábado 19 de noviembre, la Cabalgata de Reyes obligará a desviar de sus itinerarios habituales a numerosas líneas del transporte urbano. Desde las 6:30 de la mañana hasta las 21 de la noche todas los autobuses que circulen por Pi i Margall y López Mora serán desviados por Camelias –en sentido Plaza América– y Venezuela –en sentido Paseo de Alfonso XII– con excepción del 5B, que circulará por las calles Lalín, Coruña y Torrecedeira.

Las líneas afectadas irán recuperando su recorrido habitual según se vaya restableciendo el tráfico. Desde Vitrasa apuntan que esta información “es de carácter teórico” y puede sufrir modificaciones por cuestiones de seguridad. Al mismo tiempo, el servicio se volverá a ver afectado por los paros parciales convocados por los trabajadores a raíz del conflicto que mantienen con la concesionaria. En esta ocasión serán entre las siete y las nueve de la tarde –media hora después de lo habitual– y coincidirán con el regreso de centenares de personas tras el desfile. Los servicios mínimos, horarios de paso y líneas afectadas pueden consultarse en la página web de Vitrasa.

Al mismo tiempo, el N1 reforzará de forma notable sus servicios desde las once de la noche con una salida cada 20 minutos desde Castelao 87 y Buenos Aires, extendiéndose a Samil cada 80 minutos.

Al mismo tiempo, el Concello prohibirá el estacionamiento en numerosas calles aledañas al desfile y recomienda el uso de vías alternativas como Beiramar, Europa, Castelao o Antonio Palacios. Está prevista una numerosa afluencia en el centro de la ciudad, que, sumado a las compras de última hora en las principales zonas comerciales, podría dificultar aún más de lo habitual el tráfico y el aparcamiento.