Ryanair iniciará a mediados de enero la venta de billetes del vuelo Vigo-Londres

Antes de que finalice el primer mes del año se podrán adquirir ya billetes de avión para la única ruta internacional que tendrá en 2023 el aeropuerto de Vigo: Londres.

La low cost Ryanair, la única aerolínea que se presentó al concurso público convocado por el Concello de Vigo, está en estos momentos preparando la operativa para encajar esta nueva ruta en su programación y, aunque todavía se desconocen los pormenores, como por ejemplo qué días de la semana funcionará, sí avanzan que la comercialización de los billetes será inmediata: “Esperamos que esté a la venta en unas dos semanas aproximadamente”, explica, en declaraciones a FARO, Elena Cabrera, country manager en España y Portugal de la compañía irlandesa.

Aunque la idea inicial del Concello de Vigo era que el concurso se hubiera adjudicado en diciembre y que los billetes estuvieran ya a la venta, un problema en la documentación presentada por Ryanair obligó a retrasar la apertura de la oferta presentada. El error se subsanó justo antes de terminar 2022 y está previsto que el sobre se abra esta misma semana en mesa de contratación. Tras el informe municipal pertinente, la adjudicación debería ser cuestión de pocos días. Con lo que, si nada se tuerce, se cumplirá la previsión de Ryanair de comenzar a comercializar los billetes antes de que termine este mes.

Desde la aerolínea no desvelan todavía cuál ha sido su propuesta (los sobres no son públicos ya que aún no se han abierto). En cualquier caso, todo apunta a que Ryanair se habrá acogido a la oferta de mínimos fijada por el Concello de Vigo en el contrato. De ser así, la aerolínea irlandesa operará vuelos entre Vigo y Londres (probablemente al aeropuerto de Stansted) tres días a la semana durante toda la temporada de verano aeronáutica (desde finales de marzo hasta finales de octubre).

Luego, durante la campaña de invierno (de noviembre a marzo), la oferta de vuelos entre Peinador y Londres probablemente disminuirá a dos días a la semana, ya que es el mínimo que ha fijado el Concello en su pliego de condiciones. En cualquier caso, la operativa final dependerá de la oferta concreta que haya realizado Ryanair que, aunque es poco probable, podría haber mejorado la propuesta municipal.

CLAVES

Única ruta internacional de 2023 El Vigo-Londres de Ryanair será el único vuelo al extranjero de Peinador tras más de tres años sin rutas internacionales.

Habrá aviones tres días a la semana Ryanair deberá explotar la ruta entre abril de 2023 y diciembre de 2025 con aviones tres días a la semana en verano; y dos, en invierno.

La “low cost” opera ya también a Barcelona Además de a Londres, Ryanair seguirá volando entre Vigo y Barcelona todo el año. En verano pasará de tres a cuatro días a la semana.

Más de 140.000 asientos

El contrato de promoción turística del Concello se licitó por 1.869.459 euros y un periodo de 36 meses. De esta forma, y según los requisitos fijados, Ryanair debería poner como mínimo en el mercado unas 42.000 plazas de ida y vuelta entre Vigo y Londres en 2023; y más de 50.000 en 2024 y 2025. En total, serán más de 140.000 asientos que, a tenor de las elevadas ocupaciones de las que presume la low cost en sus aviones de 189 plazas (sobre el 90%) supondrán un fuerte impulso a las estadísticas de pasajeros de la terminal olívica en los próximos tres años.

Con la apertura de esta ruta el aeropuerto de Vigo volverá a tener conectividad internacional a partir tras más de tres años sin vuelos al extranjero.

Será la única de las once rutas de Peinador que reciba apoyo público

La terminal olívica se quedó sin rutas internacionales precisamente el mismo año que Ryanair abandonó Peinador: 2019 (en ese ejercicio hubo también un vuelo a París de Air Nostrum). Posteriormente, la compañía irlandesa regresó a Vigo, pero solo con el vuelo a Barcelona cuatro días a la semana. Al igual que en el periodo 2016-2019, cuando llegó a volar entre Vigo y: Dublín, Bolonia, Edimburgo, Milán e incluso Londres de forma puntual, Ryanair volverá a conectar Peinador con el extranjero al amparo de un convenio de promoción turística. Londres será la única de las once rutas de este año que recibirá apoyo público.

La “low cost” bate su récord de destinos en Oporto y Santiago Aunque Ryanair volverá a explotar un vuelo internacional en Peinador (actualmente opera solo a Barcelona), la gran apuesta de la aerolínea irlandesa en la Eurorregión está en Oporto. En la terminal de Sá Carneiro llegará este año a un récord histórico de 74 destinos diferentes. Gracias a la multitud de aviones que Ryanair tiene basados en la pista portuense, este verano conectará Oporto con hasta 16 países europeos y también se podrá llegar a África a través de sus conexiones con Marrakech y Agadir. Ryanair también ha multiplicado su presencia de forma histórica en Lavacolla, donde aterrizó por primera vez en 2005 gracias al apoyo millonario de la Xunta. En 2023 tendrá 25 rutas directas: Dublín, Edimburgo, Londres, Bruselas, París, Memmingen, Milán, Burdeos, Bolonia, Marsella, Madrid, Girona, Barcelona, Zaragoza, Menorca, Mallorca, Ibiza, Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.