Con motivo del 50 aniversario de su canción de mayor éxito “Eres tú”, tema que quedó segundo en el festival de Eurovisión en 1973 y que fue el éxito que les proyectó a nivel internacional, el grupo Mocedades ofrecerá en el Auditorio Mar de Vigo un concierto único este próximo 7 de enero a las 20.30 horas. La agrupación, formada por Luis Hornedo, Aitor Melgosa, Icíar Ibarrondo, Belén Esteve y el histórico Javier Garay, miembro fundador del grupo allá por los años 70, regresa a Vigo con un concierto para la nostalgia donde sus temas más conocidos resonarán en lamemoria del público.

–Después de tocar en el Festival TerraCeo vuelven dos años después. Vigo se ha convertido en escenario habitual de sus giras.

–Sí, a raíz del TerraCeo salió para este año un nuevo concierto y será uno de los puntos a recorrer dentro de esta gira que hemos iniciado hace un mes. Después iremos a Madrid y veremos cómo continúa la gira.

–“Eres tú” se ha convertido en un himno que logró conectar con varias generaciones. ¿Qué tiene esta canción que ha sabido perdurar con el paso de los años?

–Una canción se mete en la cabeza y en el corazón de mucha gente y al final sí te preguntas qué tiene. Será la letra, si es la melodía, si es que es la canción emblema del grupo por lograr el segundo puesto en Eurovisión... Creo que se ha juntado un poco todo. El repertorio de Mocedades se ha pasado de padres a hijos, hay mucha gente que nos dice ‘yo me iba a la playa con mi padre y me ponía la cinta de Mocedades por una cara, por la otra y vuelta’ , entonces pienso que tienen una mezcla de todo lo anterior.

–Después de tantos años interpretando este tema, ¿logra evocarle sentimientos diferentes?

–Pienso que nos pasa a todos los que nos subimos a los escenarios. Depende del día, de cómo te encuentres de ánimo, de si hay problemas o no, más felicidad que otros días... Te puede derivar a un sitio u otro. Pero en cuanto a “Eres tú”, que llevamos cantándolo muchas veces, a mí siempre me recuerda a Eurovisión. Con más o menos intensidad pero me recuerda a los años 70, a cuando empezábamos a grabar y todo era una vorágine y creatividad.

–Al ser un grupo tan histórico y con un público tan nostálgico, ¿cuesta introducir novedades, temas nuevos, en sus conciertos?

–Intentamos compendiar siempre el repertorio del concierto para poder cantar todos, y hacer un par de canciones para cada uno y luego la solista que es la que hace los temas importantes. Hace un año y pico hemos grabado un último tema que se llama “Que no se acabe el mundo” y la verdad es que en los conciertos encaja perfectamente. La gente la ha escuchado, la conoce y le gusta. Igual porque se presta muy bien por la pandemia, pero pienso que es un tema muy Mocedades. Pienso que siempre que el estilo se conserve y mantenga los coros característicos del grupo, la gente lo acepta muy bien.

–¿Mocedades se vería volviendo a participar en Eurovisión?

–No, yo creo que ha pasado el suficiente tiempo como para no volver a Eurovisión. Aparte, lograr un segundo puesto viendo como está el festival hoy en día... Cuando nosotros participamos éramos 20 países y ahora son 40, las tecnologías de ahora no las había antes, las coreografías puntúan; Mocedades ya no es un grupo que podría encajar en Eurovisión.

–¿El futuro de Mocedades pasa por los conciertos o grabaciones?

–A mí siempre me ha gustado el estudio de grabación. Es creatividad porque se arreglan o cambian cosas, ese ambiente me gusta. Pero no creo que Mocedades pudiera aguantar el tiempo solo grabando discos, que serían solo de colección. Discos reuniendo a todos los componentes de los años 70. Pero no creo yo que Mocedades pudiera aguantar así.