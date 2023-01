¿Cuántos culos se habrán sentado en los sillones de la barbería Minguela (por ejemplo el de Camilo J. Cela, o el de Juan Carlos de Borbón,, cuando estaba realizando su carrera militar en Marín) y cuántas cosas se habrán contado allí en 84 años, cuando las barberías eran agencias de noticias locales? Hablo de ella porque se acaba de jubilar allí un miembro de la tercera generación, José Silva, ponteareano de nacimiento y redondelano de adopción marital, que aterrizó en Vigo en el año 74 en la no menos emblemática peluquería, también en la Calle Carral, El Francés, (abierta en 1919). De ahí pasó a trabajar al grupo Santiblanc desde su flamante peluquería en El Corte Inglés, después se montó por su cuenta en una aventura personal de la calle Cervantes durante veinte años, y desde 2014 pasó a las nuevas generaciones de Minguela. Aprovecho para recordar que Juan Bautista Minguela abrió esta peluquería en 1941, contando nada menos que con 10 sillones, manicura, limpiabotas, y hasta una pequeña barra de bar para hacer más corta la espera de sus clientes. En 1986 la cogieron Amador Vázquez y Jaime Faílde y la tercera generación es la de su hijo Alberto Vázquez, que es quien la continúa ahora y en la que se jubiló José Silva.

En el Valdevez, de alta taberna

Comimos en el Valdevez, ese local entrañable por su estética y ética en los fogones acogido en lugar de tanta memoria de Vigo como la calle San Bernardo, que baja a la de las ostras. Excelente. Manuel Garrido puede estar satisfecho de su obra culinaria y de la ejecución sus cocineros. Nos sentaron al fondo, muy cerca de los íntimos movimientos de esa cocina sabrosa, culta y de alta taberna. Teníamos prevista cena temprana en el hotel Nagari y pedimos con sobriedad pero gozamos unos langostinos con masa Brick y albahaca y unos saquitos Valdevez de entrante, y de principal, costillas de cerdo al horno con salsa barbacoa o Teriyaki, todo regado con un Elías Mora, de Toro. Me quedé con ganas del Tataki de atún rojo con alga Wakame. Bien, Valdevez.

Y Marian, así de Grandest

Y que me encontré en el barrio viejo a Marian García, exdiputada y concejala, experta en Dirección y gestión de programas y centros gerontológicos sociosanitarios. Sé que va hacia arriba su empresa Grandest en Vigo, abierta hace tres años, centrada en la intermediación para la atención a domicilio de los mayores y la asistencia en el hogar a todos. Y me habló de un proyecto de investigación sobre la calidad de vida de las personas que envejecen en el hogar comparándolo con los de las residencias y centros de día. Interesante. ¡Un abrazo, Marian, y acógeme cuando me toque!