Los cortocircuitos de los alumbrados caseros, un polvorín

El alumbrado navideño y los incendios no casan bien. La instalación de luces en las viviendas y la colocación de guirnaldas luminosas en los árboles, puede llegar a sobrecargar el circuito eléctrico provocando incendios sorpresivos. Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) estiman que el 60% de los siniestros ocasionados por el fuego que se registran en Navidad en hogares y centros de trabajo está provocado por un cortocircuito en los adornos luminosos.

Por eso, para evitar sorpresas desagradables, los administradores de fincas ofrecen una serie de recomendaciones para evitar que las fiestas transcurran sin contratiempos desagradables y con total seguridad. En primer lugar comprobar que todo funciona correctamente y revisar que los materiales de fabricación no sean demasiado delgados para evitar riesgos por las corrientes eléctricas que conducen. Además, una vez comprobadas todas las luces, se conectarán durante diez o veinte minutos para comprobar que no se calientan, deshacen o sale humo y, por tanto, son seguras para colgar.

Tampoco se deben colocar las luces cerca de fuentes de calor y mucho menos del fuego. Además, cuando haya niños en casa, es aconsejable alejar o esconder los cables, puesto que los pueden manipular o llevárselos a la boca, y la misma recomendación se hace en caso de que haya mascotas, ya que pueden mordisquear el cableado eléctrico.

Los administradores de fincas también recomiendan revisar los focos para que no haya falsos contactos, apagar la iluminación cuando no se esté en casa y utilizar luces led porque son más seguras y económicas y no tienen riesgo de estallidos.