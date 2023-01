Con dudas hasta el final, pero finalmente la Navidad de Vigo no se prolongará más de lo habitual. A pesar de que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, reconocía ayer mismo que estaban barajando la opción de retrasar el apagado de las luces más allá de las fechas habituales; este miércoles ratificó que no será así "porque queremos hacer un gesto por razones energéticas"

Después de encenderse el sábado 19 de noviembre y atraer a miles de visitantes a la gran manzana de adornos que se extiende desde el árbol de Porta do Sol hasta Plaza de Portugal y la Alameda, los 11 millones de LEDs que se apagarán este mismo domingo a las 20 horas.

De esta manera, la Navidad viguesa recupera su duración habitual entre el penúltimo sábado de noviembre y el primer domingo posterior a Reyes.

En años anteriores el Concello decidió prorrogarlas durante una semana más, coincidiendo con el inicio de rebajas, para facilitar la llegada de nuevos visitantes que durante las Navidades no pudieron hacerlo por el mal tiempo o las aglomeraciones. Sin embargo, la crisis energética europea ha vuelto a dejar su impacto -de manera moderada- en estas fiestas.

Para cumplir con las exigencias de ahorro energético de la UE, el gobierno local redujo el tiempo de encendido cada día en una hora, lo que supuso un descenso del consumo del 14%, el doble de lo exigido.

Abel Caballero invitó a toda la ciudadanía a este apagón ante la buena previsión metereológica que por el momento no augura lluvias. Una vez más, se producirá en la nueva y peatonal Porta do Sol y según el regidor se tratará de un acto "solemne e importante" en el que no está prevista ninguna actuación musical y su duración no será comparable a la del alumbrado.