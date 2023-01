"Arte y Cerámica", con 15 años de actividad en Vigo, es una de las tiendas referentes entre los pintores y artistas de Galicia y Norte de Portugal. Situada en la calle Uruguay número 10, esquina con República Argentina, en sus más de 500 metros cuadrados y dos plantas cuenta con todo tipo de pinturas, suministros cerámicos y complementos para realizar obras en el campo de las bellas artes o las manualidades, además de ofrecer otros soportes creativos como puzzles, maquetas de gran calidad y artículos para caligrafía.

Hace unos meses, su propietario, Paco Ortigosa puso en marcha una iniciativa para dar la oportunidad a los artistas que adquieren materiales en su establecimiento de exponer sus obras. Así, nació en marzo de 2022 el Balcón Artístico, ubicado en uno de los escaparates de la tienda que cada mes está ocupado por creaciones de una misma firma.

"Ha tenido bastante éxito hasta el punto de que ya hay reservas de artistas hasta 2024", apunta el gerente del establecimiento que asegura recibir muchas peticiones de diversos creadores, algunas rechazadas "porque este espacio se utiliza solo para clientes de la tienda".

El último expositor que ha llenado la vidriera de la tienda con sus obras para disfrute de todo aquel que pasee por la calle Uruguay ha sido el pintor mexicano afincado en Vigo Jack Andriano, un artista de acrílicos y óleos con un estilo pop urbano. Bajo su marca 'Santo Diablo', Andriano imprime a sus creaciones un matiz dual que pretende poner en valor el lado bueno, pero también canalla de los personajes que dibuja. "No son ni tan buenos, ni tan malos. Son como Robin Hood, que robaba, pero para hacer el bien", puntualiza.

Sin embargo, y aunque cuenta con muchos simpatizantes de su trabajo, las pinturas que ha elegido para mostrar en este Balcón Artístico ha levantado ampollas, y algunas personas han solicitado al dueño del establecimiento que retire la exposición. "Tengo clientes que son muy católicos y no les han gustado nada los cuadros de este mes, hasta el punto de que me han amenazado con denunciarme", confiesa el propietario de 'Arte y Cerámica' que ha consultado esta situación con su abogado. "Me ha dicho que coloque un aviso, informando de que la tienda no se hace responsable de las obras expuestas", explica. En cualquier caso, "y aunque no son obras que colocaría en las paredes de mi casa, hay que respetar a todo el mundo, y eso incluye el trabajo de los artistas", matiza.

"Aunque no son obras que colocaría en las paredes de mi casa, hay que respetar a todo el mundo, y eso incluye el trabajo de los artistas" Paco Ortigosa - Propietario de la tienda 'Arte y Cerámica'

Las obras de la polémica

Las creaciones que están en el ojo del huracán son tres cuadros protagonizados por personajes religiosos en una actitud transgresora, reforzada con ciertos elementos que complementan sus atuendos, "Puedo entender que no sean fáciles de digerir", apunta el autor quien, no obstante, apela al destierro de prejuicios para poder tener un visión más abierta del arte. "Es necesario abrir la perspectiva en el arte moderno. Todo va cambiando; se debería abrir un poco más la mente y no quedarse anclado en el pasado", afirma.

Pero, ¿cómo son esas obras para que resulten tan molestas?. La primera es un autorretrato "basada en mi marca Santo Diablo, -aquello del bien y el mal-, en el que me muestro caracterizado de Halloween, con un maquillaje de calavera (una suerte de catrina mexicana), dos pistolas y una aureola", círculo de luz que también coloca en los protagonistas de sus otras dos obras.

"Con el cuadro de la monja, pretendo interpretar la fuerza de la mujer que no se deja doblegar como antes" Jack Andriano - Artista

En una de ellas aparece un Jesucristo con el símbolo de Superman en el pecho, "porque así es como yo lo veo, en ese rol de superhéroe", mientras que en la otra, dibuja a una mujer con capa, cuello y tocado de monja, pero sin hábito que sustituye por una prenda íntima, cigarro en una mano y botella de guisqui en la otra. "Con esta pintura, pretendo interpretar la fuerza de la mujer que no se deja doblegar como antes", aclara Jack

¿Mariscadoras en la ría o una violación masiva?

La polémica con el pintor mexicano, que por cierto ha vendido esas tres obras que estarán expuestas en el escaparate de la tienda hasta el próximo 20 de enero, no hay sido la única con la que ha tenido que lidiar el propietario del establecimiento. "Hace dos o tres meses reservamos este espacio para el pintor Alfonso Sola, y una de sus pinturas en la que mostraba a un grupo de mujeres mariscando en la ría, se interpretó como una violación masiva", recuerda.

Si bien las obras pueden ser algo confusas debido al trazo de su autor, bajo los cuadros de los autores suele figurar el título de las obras, "y hay que ser retorcidos para ver eso en unas mariscadoras trabajando".

Un pintor solidario

El artista mexicano lleva cuatro años afincado en Vigo, ciudad a la que se trasladó por amor, después de llegar a España desde Estados Unidos y vivir en otras ciudades como Madrid y Barcelona, "donde estas cosas se ven de otra manera", de ahí que confiese que "ya me esperaba ese tipo de comentarios, pero yo no pretendo ofender a nadie; no soy tan malo como la gente piensa". Prueba de ello es el gesto que tuvo hace unos días con el refugio para animales "la isla de Tali" de A Ramallosa, después de sufrir una horrible pérdida, cuando varias personas se colaron por la noche en su recinto y asesinaron a uno de los perros. "Una semana antes de que ocurriera, conocí a la propietaria y pensé en hacer algo para ayudar a su proyecto. Y cuando pasó lo del perrito, hice una pintura de Mel para vender o subastar, y que esos fondos vayan a su refugio de animales".

Jack Andriano imprime un estilo urbano a sus cuadros que 'expone' en su cuenta de Instagram y que, en gran parte, centra en personajes icónicos de la cultura americana, muchos de ellos descontextualizados de su naturaleza que adorna con explosiones de color, rotulación y diversidad de elementos propios del 'street art'. Bebe sobre todo de la música y el cine para dibujar, por ejemplo, a Mickey Mouse, Charles Chaplin, Britney Spears, Bruce Springsteen o Steve Mcqueen.