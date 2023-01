Entre besos de Año Nuevo

¡Feliz Año Nuevo, hoy el primer día del nuevo año que escribo y, no me canso de repetirlo a pesar de que hace más de 40 años que en estas páginas lo escribo! El último día del que expiró y el primero del recién nacido los dediqué, como todos, a amigos con los que tengo afectos y familia con la que nutro mi existencia. Llego a este año nuevo otra vez sin ningún desacuerdo ni desafecto conocido, a Dios gracias. Me pregunto cómo es posible que muchos hayamos llegado hasta aquí con todo lo que nos ha caído y con todos los nuestros que han caído alrededor antes. Me acuerdo de últimos queridos aquí reseñados que nos dejaron este año como Maite Mourín, Armando González “el timonel”, Sergio Vidal, Mariano Vaqueiro, Domingo Villar, José Antonio Sánchez... Y me acuerdo de otros que ya han dado la bienvenida al año cien veces al menos como Luis Torras, Adolfo Rego... o que están en la recta de los 90 como Marques de Magallanes, José María Franco, Paco Tizón... Brindemos por los que se fueron y los que siguen con nosotros aún naciendo mucho antes de que nosotros fuéramos siquiera pensados.

Alberto y Diana: Vitruvia La vida sigue con toda su fuerza, suena el Danubio Azul en Viena como cada mañana del 1 de enero y nos tocarán ganancias y pérdidas, subidones y bajones, pero entre los primeros y hablando de lo nuestro me vengo arriba con el Vitruvio Mayor Javier Ferreiro. Claro, porque ya para mañana a las 21.00 nos prepara un concierto en el Vitruvia en el que veremos en acción a esa alma jazzera andante que es Alberto Conde, ,maestro y creador a quien hallé el otro día en La Comidilla, y a Diana Tarín, esa voz maravillosa que me presentaron al poco de llegar aquí de su Cuba natal. Los dos han participado hace años en el festival internacional de jazz de La Habana y a los dos tendremos en este Vigo en el que habitan el día 4 con un adelanto del disco que preparan , con su música pero también la de otros y así aparecerá el jazz o bolero. Lo juro por Javier, el del Vitruvia. Rey, ostras y Tagliatella Atendí de pie el discurso navideño del Rey porque yo oigo los discursos con el debido respeto a la realeza. Estuve atento al des-vestuario de la Pedroche tras la cena y por la mañana del año nuevo me fui a tomar ostras con amigos, no hallé después un solo restaurante abierto y por fin, ¡gracias, dioses!, nos salvó a cientos La Tagliatella, en A Laxe.