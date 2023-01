Sexualidad e imagen corporal, principales preocupaciones entre los jóvenes vigueses

Llegar a todos los jóvenes de la provincia de Pontevedra para ofrecerles una información lo más completa posible para gozar de una “sexualidade máis responsable, máis plena e saudable”. Con este objetivo abrió sus puertas en Vigo en 2008 el primer centro de educación afectivo-sexual Quérote + de la provincia, convirtiéndose en el quinto de Galicia en lo que constituyó una iniciativa pionera a nivel nacional. El test de embarazo, la prueba del VIH o la dispensación de preservativos siempre fueron los servicios más directos que ofreció este centro y pese a que las consultas sobre sexualidad siempre han sido el “tema estrella”, lo cierto es que en los últimos años han ganado terreno las atenciones relacionadas con el ámbito emocional, tales como las vinculadas a los conflictos familiares, a la autoestima e imagen corporal, a la convivencia social y a la salud mental.

Esta es la percepción de la coordinadora y psicóloga del centro vigués, Noa Tilve, quien analizando el balance del primer semestre del año 2022 y a la espera de cerrar el ejercicio, explica que “o peso das consultas Quérote + son as de sexualidade, pero a raíz da pandemia o que puidemos comprobar posteriormente foi que repuntaron especialmente as relacionadas coa imaxe corporal e a autoestima, que están producindo dificultades entre a mocidade”.

Del total de atenciones realizadas por el equipo del Centro Quérote + de la ciudad olívica en el primer semestre del año, prácticamente un 60% dieron respuesta a un perfil de chicas adolescentes de entre 14 y 18 años de edad. Asimismo, según apunta la responsable del programa dependiente de la Xunta en Vigo, “o segundo grupo que máis nos consulta supera os 30 anos, porque familias, profesionais e acompañantes de xente nova contactan para obter os recursos necesarios para afrontar determinadas situacións coa mocidade. A terceira franxa é a que se corresponde con xente nova de de 19 a 22 anos, esta é a seguinte con maior volumen de demanda”.

En cuanto a cifras, solo en los primeros seis meses del año, el Centro Quérote + de Vigo dio cobertura a casi 700 personas, de las cuales un 58% estuvieron relacionadas con la sexualidad. El VIH es otra de las temáticas más abordadas en las consultas, al igual que la imagen corporal y la convivencia familiar.

Las consultas sexuales

Noa Tilve afirma que en materia afectivo-sexual, muchos jóvenes vigueses acuden al centro para obtener información sobre cuestiones muy diversas. A este respecto, la psicóloga y coordinadora de las instalaciones de la Rúa Ferrería hace referencia a que “entre as preguntas da mocidade atopamos as vencelladas a problemas de erección, ao uso dos anticonceptivos, á falta ou perda de desexo sexual, outras veces plantexan dúbidas sobre a súa identidade ou orientación sexual, por que non teñen orgasmos, tamén sobre os test de embarazo ou a proba de VIH. Cando se achegan a nós, o equipo aproveita para facer unha labor educativa e de prevención, porque somos conscientes de que detrás desas dúbidas, agóchanse outras 3.000”, señala Noa Tilve.

Las redes sociales, el consumo de alcohol, drogas e internet, además de los problemas psicológicos derivados de la pandemia del COVID son otros de los temas atendidos en las instalaciones, pero además el equipo de profesionales también lleva a cabo talleres y formaciones en los institutos y centros educativos, en lo que constituye “a fórmula máis exitosa de Quérote +”, tal y como afirma Noa Tilve. Así, para la coordinadora del centro vigués, la clave radica en que “o equipo profesional está en todos os eidos, nós somos as persoas que imos aos centros educativos a impartir as formación e somos tamén as mesmas persoas que os mozos e as mozas van atopar no espazo de asesoramento e consulta. Quérote + xera un vínculo e fío condutor, porque a rapazada fala entre ela, son o noso maior altofalante para facer a recomendación de que acudan ao centro outros mozos e mozas, e ao poñerlle cara aos profesionais é moi diferente, porque vai ter máis confianza e porque facemos todo o percorrido completo, dende os institutos ata a consulta de asesoramento”.

Tres pilares: información, formación y prevención

El programa Quérote + nació como un recurso de información a la juventud gallega y, poco a poco, se introdujo en el espacio formativo para dar visibilidad al trabajo que los profesionales llevaban a cabo en los distintos centros a nivel autonómico. Noa Tilve hace hincapié en que son tres los pilares sobre los que se sostiene: “O primeiro e máis directo é a información e o servizo de consulta, ben presencial ou por vía telemática, xa que intentamos estar accesibles a través de todos os medios. O segundo pilar é a formación, xa que procuramos realizar actividades formativas entre as franxas de idade dos 14 aos 30 anos e que abrangan as temáticas coas que traballamos habitualmente, ademais de traballar man a man con institucións como concellos ou entidades sociais, porque para traballar coa mocidade debemos ir todos no mesmo barco, e por último, están as campañas de prevención e de visibilización”. Respecto a la formación, la responsable del centro vigués indica que los talleres han evolucionado a medida que las nuevas tecnologías revolucionaban la vida cotidiana. En este sentido, Tilve destaca que “non podemos obviar as ferramentas tecnolóxicas dentro do ámbito afectivo ou relacional, porque agora son unha ferramenta máis de ligue e iso forma parte da súa vida. Temos que adaptarnos á realidade que rodea agora aos mozos e mozas, ao seu vocabulario, ás novas identidades e orientacións sexuais, porque os contidos de hai dez anos xa están obsoletos en moitos eidos”. Por otra parte, Noa Tilve asegura que el modelo de amor romántico sigue estando muy presente entre la gente joven y hace hincapié en la necesidad de educarlos en que este es limitante, porque hay violencia y sumisión, pero al mismo tiempo es necesario mostrar la alternativa del buen trato.