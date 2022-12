Se acaba otro año, heroicos lectores, y yo me levanto hoy (ayer para vosotros) con la sensación de gozo por haber llegado otra vez hasta aquí, con la de pesar por la muerte de Pelé que leo al despertarme y maldiciendo a los del piso de abajo, que lo han convertido en after hours y a las 10 aún siguen de marcha desde las 7 que han llegado. Consiento porque, una vez al año... no hace daño. Bueno, debería añadir que también me levanto con una leve resaca porque el jueves noche me fui con Lourdes Castilla, Lois Corvera y Alberto Conde a la fiesta que Carlos Viqueira y los suyos organizaron en el Twenty, que fue esplendorosa y donde compartimos mesa con la también espléndida cantante de Llorente y Cia y profe de música Paloma Llorente y los músicos Nacho Novoa, Valerio Araújo y Fernando López, dueño este último también de A Libroteca. Luego nos fuimos al de Fran Vauxhall y Lourdes Villanueva en el barrio viejo, el Rockosa creo que se llama, aunque Fran mismo no lo tiene claro. Allí estaban moviendo sus caderas Natalia y Urbano Rodríguez, Carolina Cruces, Nati morenita, Amparo Villar, Encho García Senra... un florido elenco que casi parecía actoral. Y claro, la cosa se retrasó, maldita sea, y encima los del after de abajo.

Entre Mancho, Miro y Virginia Es que lo de Navidad es mucha carga. Ya al mediodía habíamos tomado un vino en El Capitán, ahí donde lo toma Mancho Pereiro, el que fue médico analista, coleccionista de arte sobrado, proveedor del movimiento Atlántica, actual fotógrafo con exposiciones, oteador principal de la sociedad de Vigo y ahora con 87 o más parroquiano ilustre. No apareció pero sí pasaba por allí Miro Carballo, con el que compartimos el vino y nos enteramos de que el 25 de enero inaugura exposición que titula Tempus fugit, miscelánea pictórica de 32 obras. Pasó por allí también a besarnos Virginia Rodríguez, hábil diseñadora de “Joyas de la Raspa”, a la que veo especialmente amorosa (aunque siempre lo fue) y contenta. Da gusto verte, cariño mío. Y una mesa bien abastada También nos tomamos un vino en A Lareira, en la Calle de los Cestos, al que apodamos el Minúsculo por su tamaño. Sí, hombre, el de Paco y Carmen, con tan buena selección de vinos. Y por la noche, antes de irnos al Twenty, nos fuimos a limpiarnos el gaznate del polvo de los caminos a La Casineta, ante una mesa bien abastada.